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Алиханов рассказал, как можно добиться снятия блокады Калининграда - РИА Новости, 06.07.2022
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Алиханов рассказал, как можно добиться снятия блокады Калининграда
Алиханов рассказал, как можно добиться снятия блокады Калининграда - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов рассказал, как можно добиться снятия блокады Калининграда
Ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T04:04
2022-07-06T04:05
санкции в отношении россии
калининград
антон алиханов
россия
литва
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Он добавил, что старается вернуть этот разговор в "как минимум экономико-логистический ракурс"."Мне кажется, именно в этом ракурсе спокойно, доходчиво нужно все всем объяснить, что, собственно говоря, мы и делаем, и наши коллеги в МИД и в других органах власти тоже стараются делать. Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению", — уточнил губернатор.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
https://ria.ru/20220706/blokada-1800562088.html
https://ria.ru/20220706/posmeshische-1800561282.html
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санкции в отношении россии, калининград, антон алиханов, россия, литва, в мире
04:04 06.07.2022 (обновлено: 04:05 06.07.2022)
 
Алиханов рассказал, как можно добиться снятия блокады Калининграда

Губернатор Алиханов: в ситуации с блокадой региона можно чего-то добиться только угрозами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса "Рыбная деревня" в Калининграде
Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно", — сказал Алиханов.
Он добавил, что старается вернуть этот разговор в "как минимум экономико-логистический ракурс".
"Мне кажется, именно в этом ракурсе спокойно, доходчиво нужно все всем объяснить, что, собственно говоря, мы и делаем, и наши коллеги в МИД и в других органах власти тоже стараются делать. Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению", — уточнил губернатор.
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ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
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Санкции в отношении РоссииКалининградАнтон АлихановРоссияЛитваВ мире
 
 
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