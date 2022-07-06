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МИД призвал Запад не запугивать мир мнимой химугрозой со стороны России - РИА Новости, 06.07.2022
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МИД призвал Запад не запугивать мир мнимой химугрозой со стороны России
МИД призвал Запад не запугивать мир мнимой химугрозой со стороны России - РИА Новости, 06.07.2022
МИД призвал Запад не запугивать мир мнимой химугрозой со стороны России
Москва призывает политические круги западных стран прекратить запугивать мировую общественность несуществующей химической угрозой со стороны России, заявила... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:53
2022-07-06T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
алексей навальный
россия
украина
сша
организация по запрещению химического оружия
москва
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва призывает политические круги западных стран прекратить запугивать мировую общественность несуществующей химической угрозой со стороны России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с 100-й сессией Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).По ее словам, в дополнение к ранее озвученным обвинениям на тему "дела Скрипалей" и "отравления" Алексея Навального добавились заявления о якобы подготовке выполняющими задачи в рамках специальной операции на территории Украины союзными войсками России, ДНР и ЛНР применения токсичных химикатов или химоружия.Все это происходит на фоне того, что практически ежедневно поступает достоверная информация "о готовящихся украинскими фашиствующими националистами на юге и юго-востоке Украины химпровокаций и диверсий на объектах химпромышленности", указала Захарова."Даже несмотря на это, Россию продолжают обвинять в использовании "химической" темы для, дескать, безосновательных обвинений киевского режима, чему, собственно, и была посвящена выходящая за рамки реальной действительности и дипломатической этики очередная антироссийская декларация, под которой подписался уже известный набор стран, состоящий из евроатлантических союзников, их декларируемых "партнеров" и просто сателлитов", — отметила она.Представитель МИД добавила, что нельзя не видеть опасных последствий ситуации, когда киевскому режиму "выдается, по сути, индульгенция на совершение любых, вплоть до самых гнусных, преступлений — будь то с химическим оружием" или опасными химикатами, утечка которых может обернуться массовой гибелью людей и длительным заражением местности.Таким образом, многократно возрастают риски тягчайших военных преступлений, "вина за это целиком и полностью будет лежать на тех, кто, игнорируя свои обязательства по КЗХО, делает возможным развитие событий на Украине по наихудшему сценарию", считает Захарова."Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать мировую общественность несуществующей "химической угрозой" со стороны России", — заявила она."Россия по-прежнему выступает против безудержной политизации странами Запада деятельности ОЗХО, все более и более отдаляющейся от своего изначального предназначения как ключевого инструмента химического разоружения и нераспространения. Совместно с нашими партнерами и единомышленниками будем и впредь предпринимать максимум усилий для восстановления на площадке ОЗХО духа консенсуса и авторитета этой международной структуры", — подчеркнула представитель МИД.Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что Москва направила в технический секретариат организации ноту о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на Славянской ТЭС в Николаевке. Он уточнил, что ОЗХО подтвердила получение информации и оперативно распространяет ее среди государств-участников.
https://radiosputnik.ria.ru/20220705/nato-1800494529.html
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в мире, алексей навальный, россия, украина, сша, организация по запрещению химического оружия, москва
20:53 06.07.2022 (обновлено: 21:30 06.07.2022)
 
МИД призвал Запад не запугивать мир мнимой химугрозой со стороны России

Захарова: Россия призывает Запад не запугивать мир мнимой химугрозой с ее стороны

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПротивогаз
Противогаз - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва призывает политические круги западных стран прекратить запугивать мировую общественность несуществующей химической угрозой со стороны России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с 100-й сессией Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"В очередной раз евроатлантические союзники во главе с США демонстрируют разрушительный для ОЗХО настрой на дальнейшую политизацию деятельности этой многосторонней площадки. Теперь оголтелым нападкам с ничем не обоснованными обвинениями в нарушении КЗХО подвергается уже не только Сирия, но и Россия", —говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.

По ее словам, в дополнение к ранее озвученным обвинениям на тему "дела Скрипалей" и "отравления" Алексея Навального добавились заявления о якобы подготовке выполняющими задачи в рамках специальной операции на территории Украины союзными войсками России, ДНР и ЛНР применения токсичных химикатов или химоружия.
Все это происходит на фоне того, что практически ежедневно поступает достоверная информация "о готовящихся украинскими фашиствующими националистами на юге и юго-востоке Украины химпровокаций и диверсий на объектах химпромышленности", указала Захарова.
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"Даже несмотря на это, Россию продолжают обвинять в использовании "химической" темы для, дескать, безосновательных обвинений киевского режима, чему, собственно, и была посвящена выходящая за рамки реальной действительности и дипломатической этики очередная антироссийская декларация, под которой подписался уже известный набор стран, состоящий из евроатлантических союзников, их декларируемых "партнеров" и просто сателлитов", — отметила она.
Представитель МИД добавила, что нельзя не видеть опасных последствий ситуации, когда киевскому режиму "выдается, по сути, индульгенция на совершение любых, вплоть до самых гнусных, преступлений — будь то с химическим оружием" или опасными химикатами, утечка которых может обернуться массовой гибелью людей и длительным заражением местности.
Таким образом, многократно возрастают риски тягчайших военных преступлений, "вина за это целиком и полностью будет лежать на тех, кто, игнорируя свои обязательства по КЗХО, делает возможным развитие событий на Украине по наихудшему сценарию", считает Захарова.
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"Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать мировую общественность несуществующей "химической угрозой" со стороны России", — заявила она.
"Россия по-прежнему выступает против безудержной политизации странами Запада деятельности ОЗХО, все более и более отдаляющейся от своего изначального предназначения как ключевого инструмента химического разоружения и нераспространения. Совместно с нашими партнерами и единомышленниками будем и впредь предпринимать максимум усилий для восстановления на площадке ОЗХО духа консенсуса и авторитета этой международной структуры", — подчеркнула представитель МИД.
Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что Москва направила в технический секретариат организации ноту о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на Славянской ТЭС в Николаевке. Он уточнил, что ОЗХО подтвердила получение информации и оперативно распространяет ее среди государств-участников.
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