https://ria.ru/20220706/ugroza-1800803140.html

МИД призвал Запад не запугивать мир мнимой химугрозой со стороны России

МИД призвал Запад не запугивать мир мнимой химугрозой со стороны России - РИА Новости, 06.07.2022

МИД призвал Запад не запугивать мир мнимой химугрозой со стороны России

Москва призывает политические круги западных стран прекратить запугивать мировую общественность несуществующей химической угрозой со стороны России, заявила... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:53

2022-07-06T20:53

2022-07-06T21:30

специальная военная операция на украине

в мире

алексей навальный

россия

украина

сша

организация по запрещению химического оружия

москва

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва призывает политические круги западных стран прекратить запугивать мировую общественность несуществующей химической угрозой со стороны России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с 100-й сессией Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).По ее словам, в дополнение к ранее озвученным обвинениям на тему "дела Скрипалей" и "отравления" Алексея Навального добавились заявления о якобы подготовке выполняющими задачи в рамках специальной операции на территории Украины союзными войсками России, ДНР и ЛНР применения токсичных химикатов или химоружия.Все это происходит на фоне того, что практически ежедневно поступает достоверная информация "о готовящихся украинскими фашиствующими националистами на юге и юго-востоке Украины химпровокаций и диверсий на объектах химпромышленности", указала Захарова."Даже несмотря на это, Россию продолжают обвинять в использовании "химической" темы для, дескать, безосновательных обвинений киевского режима, чему, собственно, и была посвящена выходящая за рамки реальной действительности и дипломатической этики очередная антироссийская декларация, под которой подписался уже известный набор стран, состоящий из евроатлантических союзников, их декларируемых "партнеров" и просто сателлитов", — отметила она.Представитель МИД добавила, что нельзя не видеть опасных последствий ситуации, когда киевскому режиму "выдается, по сути, индульгенция на совершение любых, вплоть до самых гнусных, преступлений — будь то с химическим оружием" или опасными химикатами, утечка которых может обернуться массовой гибелью людей и длительным заражением местности.Таким образом, многократно возрастают риски тягчайших военных преступлений, "вина за это целиком и полностью будет лежать на тех, кто, игнорируя свои обязательства по КЗХО, делает возможным развитие событий на Украине по наихудшему сценарию", считает Захарова."Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать мировую общественность несуществующей "химической угрозой" со стороны России", — заявила она."Россия по-прежнему выступает против безудержной политизации странами Запада деятельности ОЗХО, все более и более отдаляющейся от своего изначального предназначения как ключевого инструмента химического разоружения и нераспространения. Совместно с нашими партнерами и единомышленниками будем и впредь предпринимать максимум усилий для восстановления на площадке ОЗХО духа консенсуса и авторитета этой международной структуры", — подчеркнула представитель МИД.Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что Москва направила в технический секретариат организации ноту о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на Славянской ТЭС в Николаевке. Он уточнил, что ОЗХО подтвердила получение информации и оперативно распространяет ее среди государств-участников.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/nato-1800494529.html

https://ria.ru/20220413/terrorizm-1783235839.html

https://ria.ru/20220506/khimoruzhie-1787119879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей навальный, россия, украина, сша, организация по запрещению химического оружия, москва