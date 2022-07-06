https://ria.ru/20220706/ugol-1800758305.html

Аналитик рассказал, почему Евросоюз может возобновить добычу угля

Аналитик рассказал, почему Евросоюз может возобновить добычу угля - РИА Новости, 06.07.2022

Аналитик рассказал, почему Евросоюз может возобновить добычу угля

Европа сможет заместить российский уголь за счет увеличения поставок сырья из Австралии и США, но в некоторых случаях в регионе будет возобновлена собственная... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:32

2022-07-06T17:32

2022-07-06T17:32

экономика

цены на нефть

европа

австралия

россия

евросоюз

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Европа сможет заместить российский уголь за счет увеличения поставок сырья из Австралии и США, но в некоторых случаях в регионе будет возобновлена собственная добыча, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.По его словам, заместить российские поставки в Европе можно, "увеличивая импорт угля из Австралии и США", так как с августа ЕС полностью запрещает импорт угля из РФ."Поиск Европой источников угля на замену российским поставкам сильно поднимает на него цены. Так, цены на энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл бьют исторические рекорды, впервые превысив 400 долларов за тонну. Это прямое следствие роста европейского спроса", - сказал он.Калачев считает, что в ситуации с санкциями против российского угля можно ожидать, что глобальные экспортно-импортные потоки угля будут мигрировать. Австралийский уголь в связи с ростом цен активнее пойдет в Европу, а российский, который будет предлагаться со скидкой, направится в Индию и Китай, вытесняя с этих рынков австралийскую продукцию.Поэтому с учетом увеличения транспортного плеча и в ту, и в другую сторону, в среднем расходы потребителей увеличатся даже при сохранении общего баланса рынка, отметил он.Ранее аналитическая компания Kpler сообщила, что за первые 6 месяцев 2022 года в крупнейший транспортный узел для энергоносителей — регион Антверпен-Роттердам-Амстердам выросли поставки угля - на 35%, до 26,9 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузки растут, поскольку европейский регион пытается заменить закупки из России, утверждают в компании.

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

европа

австралия

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европа, австралия, россия, евросоюз