https://ria.ru/20220706/ugol-1800758305.html
Аналитик рассказал, почему Евросоюз может возобновить добычу угля
Аналитик рассказал, почему Евросоюз может возобновить добычу угля - РИА Новости, 06.07.2022
Аналитик рассказал, почему Евросоюз может возобновить добычу угля
Европа сможет заместить российский уголь за счет увеличения поставок сырья из Австралии и США, но в некоторых случаях в регионе будет возобновлена собственная... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:32
2022-07-06T17:32
2022-07-06T17:32
экономика
цены на нефть
европа
австралия
россия
евросоюз
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Европа сможет заместить российский уголь за счет увеличения поставок сырья из Австралии и США, но в некоторых случаях в регионе будет возобновлена собственная добыча, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.По его словам, заместить российские поставки в Европе можно, "увеличивая импорт угля из Австралии и США", так как с августа ЕС полностью запрещает импорт угля из РФ."Поиск Европой источников угля на замену российским поставкам сильно поднимает на него цены. Так, цены на энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл бьют исторические рекорды, впервые превысив 400 долларов за тонну. Это прямое следствие роста европейского спроса", - сказал он.Калачев считает, что в ситуации с санкциями против российского угля можно ожидать, что глобальные экспортно-импортные потоки угля будут мигрировать. Австралийский уголь в связи с ростом цен активнее пойдет в Европу, а российский, который будет предлагаться со скидкой, направится в Индию и Китай, вытесняя с этих рынков австралийскую продукцию.Поэтому с учетом увеличения транспортного плеча и в ту, и в другую сторону, в среднем расходы потребителей увеличатся даже при сохранении общего баланса рынка, отметил он.Ранее аналитическая компания Kpler сообщила, что за первые 6 месяцев 2022 года в крупнейший транспортный узел для энергоносителей — регион Антверпен-Роттердам-Амстердам выросли поставки угля - на 35%, до 26,9 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузки растут, поскольку европейский регион пытается заменить закупки из России, утверждают в компании.
https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, европа, австралия, россия, евросоюз
Аналитик рассказал, почему Евросоюз может возобновить добычу угля
Аналитик "Финам" Калачев: в ЕС возможно возобновление добычи угля вместо российского
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Европа сможет заместить российский уголь за счет увеличения поставок сырья из Австралии и США, но в некоторых случаях в регионе будет возобновлена собственная добыча, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"В случае необходимости некоторые страны ЕС могут восстановить собственную добычу угля. У той же Германии имеются месторождения, добыча на которых была прекращена. Также добычу могла бы увеличить Польша, если Евросоюз смягчит экологические ограничения", - сказал аналитик.
По его словам, заместить российские поставки в Европе
можно, "увеличивая импорт угля из Австралии
и США", так как с августа ЕС
полностью запрещает импорт угля из РФ
.
"Поиск Европой источников угля на замену российским поставкам сильно поднимает на него цены. Так, цены на энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл
бьют исторические рекорды, впервые превысив 400 долларов за тонну. Это прямое следствие роста европейского спроса", - сказал он.
Калачев считает, что в ситуации с санкциями против российского угля можно ожидать, что глобальные экспортно-импортные потоки угля будут мигрировать. Австралийский уголь в связи с ростом цен активнее пойдет в Европу, а российский, который будет предлагаться со скидкой, направится в Индию
и Китай
, вытесняя с этих рынков австралийскую продукцию.
Поэтому с учетом увеличения транспортного плеча и в ту, и в другую сторону, в среднем расходы потребителей увеличатся даже при сохранении общего баланса рынка, отметил он.
Ранее аналитическая компания Kpler сообщила, что за первые 6 месяцев 2022 года в крупнейший транспортный узел для энергоносителей — регион Антверпен-Роттердам-Амстердам выросли поставки угля - на 35%, до 26,9 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузки растут, поскольку европейский регион пытается заменить закупки из России, утверждают в компании.