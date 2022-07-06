В Германии начинаются учения НАТО под руководством США
В Баварии начинаются ежегодные учения НАТО Dynamic Front под руководством США
© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonУчения НАТО
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Учения НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Командование Армии США в Европе и Африке в среду начинает ежегодные военные учения Dynamic Front с участием около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и партнёров, которые пройдут в Германии до 24 июля, говорится в заявлении на сайте американского командования.
При этом стрельбы планируются с 18 по 23 июля на учебном полигоне армии США Графенвёр в немецкой Баварии. Как сообщается, в них будут участвовать около 80 артиллерийских систем стран-участниц учений.
Учения Dynamic Front проходят в Европе с 2015 года направлены на усиление взаимодействия, боеготовности и эффективности между участниками.
В конце июня лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.