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В Германии начинаются учения НАТО под руководством США - РИА Новости, 06.07.2022
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В Германии начинаются учения НАТО под руководством США
В Германии начинаются учения НАТО под руководством США - РИА Новости, 06.07.2022
В Германии начинаются учения НАТО под руководством США
Командование Армии США в Европе и Африке в среду начинает ежегодные военные учения Dynamic Front с участием около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:56
2022-07-06T16:56
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сша
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Командование Армии США в Европе и Африке в среду начинает ежегодные военные учения Dynamic Front с участием около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и партнёров, которые пройдут в Германии до 24 июля, говорится в заявлении на сайте американского командования.Из общего числа военнослужащих около 1800 будут представлять армию США, а оставшиеся 1200 - партнёров и союзников, включая Великобританию, Германию, Грузию, Италию, Польшу, Турцию, Финляндию, Францию, Эстонию и другие страны.При этом стрельбы планируются с 18 по 23 июля на учебном полигоне армии США Графенвёр в немецкой Баварии. Как сообщается, в них будут участвовать около 80 артиллерийских систем стран-участниц учений.Учения Dynamic Front проходят в Европе с 2015 года направлены на усиление взаимодействия, боеготовности и эффективности между участниками.В конце июня лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20220706/polsha-1800685364.html
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нато, в мире, сша, европа, германия
16:56 06.07.2022
 
В Германии начинаются учения НАТО под руководством США

В Баварии начинаются ежегодные учения НАТО Dynamic Front под руководством США

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Учения НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Командование Армии США в Европе и Африке в среду начинает ежегодные военные учения Dynamic Front с участием около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и партнёров, которые пройдут в Германии до 24 июля, говорится в заявлении на сайте американского командования.
Из общего числа военнослужащих около 1800 будут представлять армию США, а оставшиеся 1200 - партнёров и союзников, включая Великобританию, Германию, Грузию, Италию, Польшу, Турцию, Финляндию, Францию, Эстонию и другие страны.
При этом стрельбы планируются с 18 по 23 июля на учебном полигоне армии США Графенвёр в немецкой Баварии. Как сообщается, в них будут участвовать около 80 артиллерийских систем стран-участниц учений.
Учения Dynamic Front проходят в Европе с 2015 года направлены на усиление взаимодействия, боеготовности и эффективности между участниками.
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В конце июня лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
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