https://ria.ru/20220706/ucheniya-1800740570.html

В Германии начинаются учения НАТО под руководством США

В Германии начинаются учения НАТО под руководством США - РИА Новости, 06.07.2022

В Германии начинаются учения НАТО под руководством США

Командование Армии США в Европе и Африке в среду начинает ежегодные военные учения Dynamic Front с участием около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:56

2022-07-06T16:56

2022-07-06T16:56

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Командование Армии США в Европе и Африке в среду начинает ежегодные военные учения Dynamic Front с участием около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и партнёров, которые пройдут в Германии до 24 июля, говорится в заявлении на сайте американского командования.Из общего числа военнослужащих около 1800 будут представлять армию США, а оставшиеся 1200 - партнёров и союзников, включая Великобританию, Германию, Грузию, Италию, Польшу, Турцию, Финляндию, Францию, Эстонию и другие страны.При этом стрельбы планируются с 18 по 23 июля на учебном полигоне армии США Графенвёр в немецкой Баварии. Как сообщается, в них будут участвовать около 80 артиллерийских систем стран-участниц учений.Учения Dynamic Front проходят в Европе с 2015 года направлены на усиление взаимодействия, боеготовности и эффективности между участниками.В конце июня лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220706/polsha-1800685364.html

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сша

европа

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, в мире, сша, европа, германия