https://ria.ru/20220706/turtsiya-1800656435.html

В МИД заявили, что Турция не собирается арестовывать российское судно

В МИД заявили, что Турция не собирается арестовывать российское судно - РИА Новости, 06.07.2022

В МИД заявили, что Турция не собирается арестовывать российское судно

Речи о задержании или аресте в Турции судна под флагом РФ "Жибек жолы" не идет, оно находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры, сообщил на... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:12

2022-07-06T13:12

2022-07-06T13:58

в мире

россия

турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Речи о задержании или аресте в Турции судна под флагом РФ "Жибек жолы" не идет, оно находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фито-санитарный контроль. По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе или в отказе о заходе судна в порт", - указал он, добавив, что "речи о задержании или аресте не идет".

https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799448443.html

россия

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в мире, россия, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)