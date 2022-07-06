https://ria.ru/20220706/turtsiya-1800656435.html
В МИД заявили, что Турция не собирается арестовывать российское судно
В МИД заявили, что Турция не собирается арестовывать российское судно - РИА Новости, 06.07.2022
В МИД заявили, что Турция не собирается арестовывать российское судно
Речи о задержании или аресте в Турции судна под флагом РФ "Жибек жолы" не идет, оно находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры, сообщил на... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:12
2022-07-06T13:12
2022-07-06T13:58
в мире
россия
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Речи о задержании или аресте в Турции судна под флагом РФ "Жибек жолы" не идет, оно находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фито-санитарный контроль. По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе или в отказе о заходе судна в порт", - указал он, добавив, что "речи о задержании или аресте не идет".
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РИА Новости
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в мире, россия, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:12 06.07.2022 (обновлено: 13:58 06.07.2022)
В МИД заявили, что Турция не собирается арестовывать российское судно
МИД: российское судно находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры