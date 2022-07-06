Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган допустил подписание соглашения с Парижем по производству систем ПВО - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/turtsiya-1800576389.html
Эрдоган допустил подписание соглашения с Парижем по производству систем ПВО
Эрдоган допустил подписание соглашения с Парижем по производству систем ПВО - РИА Новости, 06.07.2022
Эрдоган допустил подписание соглашения с Парижем по производству систем ПВО
Турция рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:47
2022-07-06T09:45
в мире
мевлют чавушоглу
турция
италия
франция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789431016_134:0:2605:1390_1920x0_80_0_0_26a5c74c81f5130d5568052bc55c4d92.jpg
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара ведет интенсивные переговоры о производстве систем ПВО SAMP-T совместными усилиями Турции, Франции и Италии. По его словам, Эрдоган обсуждал эту тему с президентом Франции и премьер-министром Италии. Чавушоглу допускал вероятность, что производство систем наладят в Турции.
https://ria.ru/20220630/ssha-1799317355.html
турция
италия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789431016_210:0:2523:1735_1920x0_80_0_0_7421746b0c715c0a957b181360608b47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мевлют чавушоглу, турция, италия, франция, нато
08:47 06.07.2022 (обновлено: 09:45 06.07.2022)
 
Эрдоган допустил подписание соглашения с Парижем по производству систем ПВО

Эрдоган: Турция подпишет соглашения с Римом и Парижем по производству систем ПВО SAMP-T

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара ведет интенсивные переговоры о производстве систем ПВО SAMP-T совместными усилиями Турции, Франции и Италии. По его словам, Эрдоган обсуждал эту тему с президентом Франции и премьер-министром Италии. Чавушоглу допускал вероятность, что производство систем наладят в Турции.
"Это очень важная тема отношений между Турцией, Италией и Францией. Во время последнего саммита НАТО мы обсуждали этот вопрос с президентом Макроном. Во время встречи с премьер-министром Драги (в Анкаре во вторник) мы опять обсудили детали этого вопроса. Наши министры обороны тоже обсудили эту тему. Мы хотим как можно скорее перейти к фазе подписания соглашения по SAMP-T. Мы хотим их подписать, потому что это имеет большое значение для наших оборонных систем. У нас есть полное согласие с премьер-министром по этому вопросу, проблем нет. Точно так же у нас есть соглашение с Макроном по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем подписать соглашение как можно скорее и двигаться дальше", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 16:21
Байден надеется получить от конгресса добро на поставки F-16 Турции
 
В миреМевлют ЧавушоглуТурцияИталияФранцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала