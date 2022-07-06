08:47 06.07.2022 (обновлено: 09:45 06.07.2022)
Эрдоган допустил подписание соглашения с Парижем по производству систем ПВО
Эрдоган: Турция подпишет соглашения с Римом и Парижем по производству систем ПВО SAMP-T
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара ведет интенсивные переговоры о производстве систем ПВО SAMP-T совместными усилиями Турции, Франции и Италии. По его словам, Эрдоган обсуждал эту тему с президентом Франции и премьер-министром Италии. Чавушоглу допускал вероятность, что производство систем наладят в Турции.
"Это очень важная тема отношений между Турцией, Италией и Францией. Во время последнего саммита НАТО мы обсуждали этот вопрос с президентом Макроном. Во время встречи с премьер-министром Драги (в Анкаре во вторник) мы опять обсудили детали этого вопроса. Наши министры обороны тоже обсудили эту тему. Мы хотим как можно скорее перейти к фазе подписания соглашения по SAMP-T. Мы хотим их подписать, потому что это имеет большое значение для наших оборонных систем. У нас есть полное согласие с премьер-министром по этому вопросу, проблем нет. Точно так же у нас есть соглашение с Макроном по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем подписать соглашение как можно скорее и двигаться дальше", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.