https://ria.ru/20220706/turtsiya-1800576389.html

Эрдоган допустил подписание соглашения с Парижем по производству систем ПВО

Эрдоган допустил подписание соглашения с Парижем по производству систем ПВО - РИА Новости, 06.07.2022

Эрдоган допустил подписание соглашения с Парижем по производству систем ПВО

Турция рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:47

2022-07-06T08:47

2022-07-06T09:45

в мире

мевлют чавушоглу

турция

италия

франция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789431016_134:0:2605:1390_1920x0_80_0_0_26a5c74c81f5130d5568052bc55c4d92.jpg

АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара ведет интенсивные переговоры о производстве систем ПВО SAMP-T совместными усилиями Турции, Франции и Италии. По его словам, Эрдоган обсуждал эту тему с президентом Франции и премьер-министром Италии. Чавушоглу допускал вероятность, что производство систем наладят в Турции.

https://ria.ru/20220630/ssha-1799317355.html

турция

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мевлют чавушоглу, турция, италия, франция, нато