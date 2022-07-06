https://ria.ru/20220706/tseny-1800772002.html

Байден пообещал, что США справятся с высокими ценами на бензин

Байден пообещал, что США справятся с высокими ценами на бензин - РИА Новости, 06.07.2022

Байден пообещал, что США справятся с высокими ценами на бензин

Президент США Джо Байден пообещал, что страна справится с высокими ценами на бензин. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:09

2022-07-06T18:09

2022-07-06T18:09

цены на нефть

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799320264_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_9bc9a565d12286db32a20edc2870bddb.jpg

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал, что страна справится с высокими ценами на бензин."Мы можем справиться с нынешним кризисом высоких цен на бензин и при этом сохранить будущее за чистой энергией. Мы Америка - мы можем сделать и одно, и другое", - написал Байден в Twitter.В минувшую субботу президент США призвал владельцев заправок уменьшить стоимость топлива. Цена на бензин не отреагировала на требование американского лидера, снизившись на скромные 4 цента за несколько дней. Аналитики из Американской автомобильной ассоциации связывают уменьшение стоимости топлива со снижением спроса, а не с призывами Байдена, прогнозируя, что в июле цена вновь может пойти вверх.По данным ассоциации, средняя цена на бензин в США на данный момент составляет 4,78 доллара за галлон (3,785 литра), на момент публикации твита Байдена с призывом к владельцам заправок она была около 4,82 долларов. В некоторых штатах по-прежнему платят больше 5 долларов за единицу объема, в Калифорнии - 6,2 доллара. При этом средняя стоимость топлива снижалась такими же темпами и до призыва американского лидера - неделю назад она составляла около 4,87 доллара за галлон.Байден 2 июля опубликовал в Twitter призыв к владельцам автозаправок снизить цену на топливо. Основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос заявил, что требование Байдена свидетельствует о том, что американский лидер либо заблуждается, либо демонстрирует "глубокое непонимание базовой динамики рынка". Белый дом вслед за этим упрекнул Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа". Ассоциация нефти и газа США в ответ на требование Байдена предложила отправить стажера Белого дома, ответственного за сообщения президента в Twitter, изучать основы экономики.Байден ранее внес ряд предложений, направленных на снижение цен на бензин в США, в частности об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом - 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня Байден предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года - 3,1 доллара.

https://ria.ru/20220630/ssha-1799319709.html

https://ria.ru/20220630/uran-1799098934.html

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799181467.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, в мире, сша, джо байден