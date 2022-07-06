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Почти 90 процентов австрийцев боятся роста цен, показал опрос
Почти 90 процентов австрийцев боятся роста цен, показал опрос - РИА Новости, 06.07.2022
Почти 90 процентов австрийцев боятся роста цен, показал опрос
Большинство опрошенных жителей Австрии опасаются дальнейшего роста цен на продукты питания и энергоносители, свидетельствуют результаты опроса австрийского... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:05
2022-07-06T15:05
2022-07-06T15:05
в мире
австрия
экономика
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ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. Большинство опрошенных жителей Австрии опасаются дальнейшего роста цен на продукты питания и энергоносители, свидетельствуют результаты опроса австрийского филиала социологического института Gallup.Согласно опросу, опубликованному в среду на сайте организации, 83% опрошенных опасаются перебоев с энергоснабжением в связи с событиями на Украине и ситуацией на рынке энергоносителей.Страх перед дальнейшим ростом цен на продукты питания и энергию испытывают около 90%, сообщается в результатах опроса."Растёт принятие ранее считавшихся экологически спорными источников энергии. Взрыв цен на энергоносители вызывает критический анализ экономических мер, предпринятых против России", - сообщает институт Gallup.В опросе участвовали 1000 человек, представляющих население Австрии в возрасте от 16 лет и старше. Опрос проведен с 21 по 24 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, экономика
Почти 90 процентов австрийцев боятся роста цен, показал опрос
Gallup: почти каждый девятый австриец боится роста цен на продукты питания и энергию
ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. Большинство опрошенных жителей Австрии опасаются дальнейшего роста цен на продукты питания и энергоносители, свидетельствуют результаты опроса австрийского филиала социологического института Gallup.
Согласно опросу, опубликованному в среду на сайте организации, 83% опрошенных опасаются перебоев с энергоснабжением в связи с событиями на Украине
и ситуацией на рынке энергоносителей.
Страх перед дальнейшим ростом цен на продукты питания и энергию испытывают около 90%, сообщается в результатах опроса.
"Растёт принятие ранее считавшихся экологически спорными источников энергии. Взрыв цен на энергоносители вызывает критический анализ экономических мер, предпринятых против России", - сообщает институт Gallup.
В опросе участвовали 1000 человек, представляющих население Австрии
в возрасте от 16 лет и старше. Опрос проведен с 21 по 24 июня.