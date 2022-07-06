https://ria.ru/20220706/tseny-1800694053.html

Почти 90 процентов австрийцев боятся роста цен, показал опрос

Почти 90 процентов австрийцев боятся роста цен, показал опрос - РИА Новости, 06.07.2022

Почти 90 процентов австрийцев боятся роста цен, показал опрос

Большинство опрошенных жителей Австрии опасаются дальнейшего роста цен на продукты питания и энергоносители, свидетельствуют результаты опроса австрийского... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:05

2022-07-06T15:05

2022-07-06T15:05

в мире

австрия

экономика

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ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. Большинство опрошенных жителей Австрии опасаются дальнейшего роста цен на продукты питания и энергоносители, свидетельствуют результаты опроса австрийского филиала социологического института Gallup.Согласно опросу, опубликованному в среду на сайте организации, 83% опрошенных опасаются перебоев с энергоснабжением в связи с событиями на Украине и ситуацией на рынке энергоносителей.Страх перед дальнейшим ростом цен на продукты питания и энергию испытывают около 90%, сообщается в результатах опроса."Растёт принятие ранее считавшихся экологически спорными источников энергии. Взрыв цен на энергоносители вызывает критический анализ экономических мер, предпринятых против России", - сообщает институт Gallup.В опросе участвовали 1000 человек, представляющих население Австрии в возрасте от 16 лет и старше. Опрос проведен с 21 по 24 июня.

https://ria.ru/20220706/gaz-1800563725.html

австрия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, экономика