21:33 06.07.2022 (обновлено: 21:42 06.07.2022)
В России приостановили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков
Правительство приостановило проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство России приостановило пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении до 2025 года, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Приостановить до 1 января 2025 года действие постановления правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года №847 "О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения", - говорится в документе.
С 1 ноября 2021 года в России должны были запустить пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении, однако начало реализации проекта было отложено на июль 2022 года. Предполагалось, что новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников – врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.
Пилотный проект должен был пройти в семи регионах. Это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия.