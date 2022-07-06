https://ria.ru/20220706/trud-1800809364.html

В России приостановили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков

В России приостановили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков - РИА Новости, 06.07.2022

В России приостановили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков

Правительство России приостановило пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении до 2025 года, соответствующее постановление... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T21:33

2022-07-06T21:33

2022-07-06T21:42

общество

россия

тамбовская область

севастополь

правительство рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство России приостановило пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении до 2025 года, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.С 1 ноября 2021 года в России должны были запустить пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении, однако начало реализации проекта было отложено на июль 2022 года. Предполагалось, что новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников – врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.Пилотный проект должен был пройти в семи регионах. Это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия.

https://ria.ru/20220629/rossiya-1799101977.html

россия

тамбовская область

севастополь

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, тамбовская область, севастополь, правительство рф