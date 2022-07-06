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В России приостановили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков - РИА Новости, 06.07.2022
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В России приостановили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков
В России приостановили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков - РИА Новости, 06.07.2022
В России приостановили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков
Правительство России приостановило пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении до 2025 года, соответствующее постановление... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:33
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общество
россия
тамбовская область
севастополь
правительство рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство России приостановило пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении до 2025 года, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.С 1 ноября 2021 года в России должны были запустить пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении, однако начало реализации проекта было отложено на июль 2022 года. Предполагалось, что новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников – врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.Пилотный проект должен был пройти в семи регионах. Это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия.
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общество, россия, тамбовская область, севастополь, правительство рф
21:33 06.07.2022 (обновлено: 21:42 06.07.2022)
 
В России приостановили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков

Правительство приостановило проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство России приостановило пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении до 2025 года, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Приостановить до 1 января 2025 года действие постановления правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года №847 "О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения", - говорится в документе.
С 1 ноября 2021 года в России должны были запустить пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении, однако начало реализации проекта было отложено на июль 2022 года. Предполагалось, что новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников – врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.
Пилотный проект должен был пройти в семи регионах. Это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия.
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