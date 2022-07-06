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Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
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Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами
Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами - РИА Новости, 06.07.2022
Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами
Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:10
2022-07-06T11:13
культура
новости культуры
музеи
третьяковская галерея
зельфира трегулова
искусство
картины
европа
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.По ее словам, партнеры "хотят продолжать работать" с ними. Как только ограничительные требования с зарубежных институций будут сняты, работа будет "немедленно" возобновлена, отметила Трегулова.
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новости культуры, музеи, третьяковская галерея, зельфира трегулова, искусство, картины, европа
11:10 06.07.2022 (обновлено: 11:13 06.07.2022)
 
Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами

Трегулова заявила, что Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Третьяковской галереи
Здание Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание Государственной Третьяковской галереи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Надо сказать, что любой музей и любая государственная институция в Европе сейчас находятся в довольно сложном положении, но мы поддерживаем чисто человеческие контакты и отношения", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, партнеры "хотят продолжать работать" с ними.
Как только ограничительные требования с зарубежных институций будут сняты, работа будет "немедленно" возобновлена, отметила Трегулова.
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