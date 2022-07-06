https://ria.ru/20220706/tretyakovka-1800609465.html
Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами
Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами - РИА Новости, 06.07.2022
Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами
Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:10
2022-07-06T11:10
2022-07-06T11:13
культура
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музеи
третьяковская галерея
зельфира трегулова
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европа
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.По ее словам, партнеры "хотят продолжать работать" с ними. Как только ограничительные требования с зарубежных институций будут сняты, работа будет "немедленно" возобновлена, отметила Трегулова.
https://ria.ru/20220706/frida-1800272643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, музеи, третьяковская галерея, зельфира трегулова, искусство, картины, европа
11:10 06.07.2022 (обновлено: 11:13 06.07.2022)
Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами
Трегулова заявила, что Третьяковская галерея поддерживает общение с иностранными коллегами