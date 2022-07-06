https://ria.ru/20220706/totalenergies-1800697505.html
TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении
TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении - РИА Новости, 06.07.2022
TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении
Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что отказывается от своей доли в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:18
2022-07-06T15:18
2022-07-06T16:23
экономика
франция
новатэк
ненецкий автономный округ
ямал спг
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что отказывается от своей доли в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения и продает ее "Зарубежнефти", пишет агентство Рейтер.Как сообщили в TotalEnergies, сделка о продаже этой доли российской компании "Зарубежнефть" должна быть одобрена российскими властями.По данным агентства, TotalEnergies владеет долями в российских "Тернефтегазе", "Арктик СПГ 2", "Ямал СПГ" и "Новатэке".
https://ria.ru/20220612/totalenergies-1794948050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, франция, новатэк, ненецкий автономный округ, ямал спг
15:18 06.07.2022 (обновлено: 16:23 06.07.2022)
TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении
TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении и продала ее "Зарубежнефти"