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TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении - РИА Новости, 06.07.2022
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TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении
TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении - РИА Новости, 06.07.2022
TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении
Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что отказывается от своей доли в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:18
2022-07-06T16:23
экономика
франция
новатэк
ненецкий автономный округ
ямал спг
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что отказывается от своей доли в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения и продает ее "Зарубежнефти", пишет агентство Рейтер.Как сообщили в TotalEnergies, сделка о продаже этой доли российской компании "Зарубежнефть" должна быть одобрена российскими властями.По данным агентства, TotalEnergies владеет долями в российских "Тернефтегазе", "Арктик СПГ 2", "Ямал СПГ" и "Новатэке".
https://ria.ru/20220612/totalenergies-1794948050.html
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экономика, франция, новатэк, ненецкий автономный округ, ямал спг
15:18 06.07.2022 (обновлено: 16:23 06.07.2022)
 
TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении

TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении и продала ее "Зарубежнефти"

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что отказывается от своей доли в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения и продает ее "Зарубежнефти", пишет агентство Рейтер.
Как сообщили в TotalEnergies, сделка о продаже этой доли российской компании "Зарубежнефть" должна быть одобрена российскими властями.
По данным агентства, TotalEnergies владеет долями в российских "Тернефтегазе", "Арктик СПГ 2", "Ямал СПГ" и "Новатэке".
Штаб-квартира компании TotalEnergies в Париже - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 20:11
Катар заключил контракт с французской TotalEnergies
 
ЭкономикаФранцияНоватэкНенецкий автономный округЯмал СПГ
 
 
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