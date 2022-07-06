https://ria.ru/20220706/totalenergies-1800697505.html

TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении

TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении - РИА Новости, 06.07.2022

TotalEnergies отказалась от доли в Харьягинском месторождении

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что отказывается от своей доли в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения и... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:18

2022-07-06T15:18

2022-07-06T16:23

экономика

франция

новатэк

ненецкий автономный округ

ямал спг

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что отказывается от своей доли в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения и продает ее "Зарубежнефти", пишет агентство Рейтер.Как сообщили в TotalEnergies, сделка о продаже этой доли российской компании "Зарубежнефть" должна быть одобрена российскими властями.По данным агентства, TotalEnergies владеет долями в российских "Тернефтегазе", "Арктик СПГ 2", "Ямал СПГ" и "Новатэке".

https://ria.ru/20220612/totalenergies-1794948050.html

франция

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, франция, новатэк, ненецкий автономный округ, ямал спг