https://ria.ru/20220706/toplivo-1800787213.html

Франция намерена отказаться от ископаемого топлива

Франция намерена отказаться от ископаемого топлива - РИА Новости, 06.07.2022

Франция намерена отказаться от ископаемого топлива

Франция станет первой крупной страной, которая откажется от ископаемого топлива на фоне конфликта на Украине и экологической чрезвычайной ситуации, заявила в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:08

2022-07-06T19:08

2022-07-06T19:10

цены на нефть

франция

украина

россия

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ПАРИЖ, 6 июл – РИА Новости. Франция станет первой крупной страной, которая откажется от ископаемого топлива на фоне конфликта на Украине и экологической чрезвычайной ситуации, заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн.Стоимость бензина в начале июня побила рекорд в стране. Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220607/toplivo-1793799935.html

франция

украина

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, франция, украина, россия