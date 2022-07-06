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Франция намерена отказаться от ископаемого топлива - РИА Новости, 06.07.2022
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Франция намерена отказаться от ископаемого топлива
Франция намерена отказаться от ископаемого топлива - РИА Новости, 06.07.2022
Франция намерена отказаться от ископаемого топлива
Франция станет первой крупной страной, которая откажется от ископаемого топлива на фоне конфликта на Украине и экологической чрезвычайной ситуации, заявила в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:08
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ПАРИЖ, 6 июл – РИА Новости. Франция станет первой крупной страной, которая откажется от ископаемого топлива на фоне конфликта на Украине и экологической чрезвычайной ситуации, заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн.Стоимость бензина в начале июня побила рекорд в стране. Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
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цены на нефть, франция, украина, россия
19:08 06.07.2022 (обновлено: 19:10 06.07.2022)
 
Франция намерена отказаться от ископаемого топлива

Премьер Борн: Франция станет первой крупной страной, отказавшейся от ископаемого топлива

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 6 июл – РИА Новости. Франция станет первой крупной страной, которая откажется от ископаемого топлива на фоне конфликта на Украине и экологической чрезвычайной ситуации, заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн.
"Мы станем первой крупной экологической страной, которая откажется от ископаемого топлива. Это гарантия нашего энергетического суверенитета", - сказала Борн во время выступления в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента).
Стоимость бензина в начале июня побила рекорд в стране. Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
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