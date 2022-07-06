Первый тайваньский десантный корабль прошел морские испытания, сообщили СМИ
Газета China Times: первый тайваньский десантный корабль прошел морские испытания
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений
ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Первый произведенный Тайванем десантный корабль "Юйшань" впервые вышел в море в среду для проведения морских испытаний, передает тайваньская газета China Times.
Испытания на море - это последний этап тестирований, которые "Юйшань" проходит с начала года. Морские испытания корабля продлятся около двух месяцев, в случае их удачного завершения, корабль передадут ВМС Тайваня в сентябре этого года, отмечает издание.
Корабль "Юйшань" был создан в рамках попыток властей Тайваня увеличить собственное производство вооружения. На его производство было потрачено около 163 миллионов долларов. "Юйшань" имеет водоизмещение 10,6 тысячи тонн, достигает 153 метров в длину и 23 метров в ширину. Он способен перевозить до 673 человек, а также вертолеты, десантные катера, машины-амфибии и т.д. Предполагается, что "Юйшань" заменит десантный корабль "Сюйхай", который Тайвань приобрел у США в 1999 году.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.