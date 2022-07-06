https://ria.ru/20220706/tayvan-1800702876.html

Первый тайваньский десантный корабль прошел морские испытания, сообщили СМИ

Первый тайваньский десантный корабль прошел морские испытания, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.07.2022

Первый тайваньский десантный корабль прошел морские испытания, сообщили СМИ

Первый произведенный Тайванем десантный корабль "Юйшань" впервые вышел в море в среду для проведения морских испытаний, передает тайваньская газета China Times. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:31

2022-07-06T15:31

2022-07-06T15:31

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ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Первый произведенный Тайванем десантный корабль "Юйшань" впервые вышел в море в среду для проведения морских испытаний, передает тайваньская газета China Times.По информации издания, морские испытания корабля прошли у берегов города Гаосюн на юго-западе Тайваня.Испытания на море - это последний этап тестирований, которые "Юйшань" проходит с начала года. Морские испытания корабля продлятся около двух месяцев, в случае их удачного завершения, корабль передадут ВМС Тайваня в сентябре этого года, отмечает издание.Корабль "Юйшань" был создан в рамках попыток властей Тайваня увеличить собственное производство вооружения. На его производство было потрачено около 163 миллионов долларов. "Юйшань" имеет водоизмещение 10,6 тысячи тонн, достигает 153 метров в длину и 23 метров в ширину. Он способен перевозить до 673 человек, а также вертолеты, десантные катера, машины-амфибии и т.д. Предполагается, что "Юйшань" заменит десантный корабль "Сюйхай", который Тайвань приобрел у США в 1999 году.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220629/filippiny-1798963048.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань