https://ria.ru/20220706/tanki-1800678545.html

Британия направила в Польшу дополнительную танковую роту

Британия направила в Польшу дополнительную танковую роту - РИА Новости, 06.07.2022

Британия направила в Польшу дополнительную танковую роту

Великобритания направляет в Польшу дополнительную танковую роту, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:23

2022-07-06T14:23

2022-07-06T14:23

в мире

польша

нато

великобритания

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ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Великобритания направляет в Польшу дополнительную танковую роту, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.Британские военные расквартированы в Польше в рамках многонациональных сил НАТО. Недавно их количество увеличили до 700 человек."Рота британских танков Challenger прибывает в Польшу на этой неделе в составе сил союзнического усиления, поддерживая британские силы, уже присутствующие на территории нашей страны", - написал Блащак в Twitter.Он считает, что усиление британского контингента в Польше - это "еще одно убедительное доказательство поддержки восточного фланга со стороны британцев".

https://ria.ru/20220706/nato-1800640951.html

польша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, нато, великобритания