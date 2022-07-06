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Британия направила в Польшу дополнительную танковую роту - РИА Новости, 06.07.2022
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Британия направила в Польшу дополнительную танковую роту
Британия направила в Польшу дополнительную танковую роту - РИА Новости, 06.07.2022
Британия направила в Польшу дополнительную танковую роту
Великобритания направляет в Польшу дополнительную танковую роту, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:23
2022-07-06T14:23
в мире
польша
нато
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ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Великобритания направляет в Польшу дополнительную танковую роту, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.Британские военные расквартированы в Польше в рамках многонациональных сил НАТО. Недавно их количество увеличили до 700 человек."Рота британских танков Challenger прибывает в Польшу на этой неделе в составе сил союзнического усиления, поддерживая британские силы, уже присутствующие на территории нашей страны", - написал Блащак в Twitter.Он считает, что усиление британского контингента в Польше - это "еще одно убедительное доказательство поддержки восточного фланга со стороны британцев".
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в мире, польша, нато, великобритания
14:23 06.07.2022
 
Британия направила в Польшу дополнительную танковую роту

Министр обороны Блащак: Британия направила в Польшу дополнительную роту танков Challenger

© Фото : Crown Copyright Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Crown Copyright
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Великобритания направляет в Польшу дополнительную танковую роту, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Британские военные расквартированы в Польше в рамках многонациональных сил НАТО. Недавно их количество увеличили до 700 человек.
"Рота британских танков Challenger прибывает в Польшу на этой неделе в составе сил союзнического усиления, поддерживая британские силы, уже присутствующие на территории нашей страны", - написал Блащак в Twitter.
Он считает, что усиление британского контингента в Польше - это "еще одно убедительное доказательство поддержки восточного фланга со стороны британцев".
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