https://ria.ru/20220706/tanker-1800564721.html

СМИ: в Южной Корее могли отменить строительство СПГ-танкеров для России

СМИ: в Южной Корее могли отменить строительство СПГ-танкеров для России - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: в Южной Корее могли отменить строительство СПГ-танкеров для России

Российские компании могли быть заказчиками южнокорейской Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) на строительство танкеров для перевозки сжиженного... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T05:07

2022-07-06T05:07

2022-07-06T05:28

леонид михельсон

новатэк

совкомфлот

арктик спг - 2

в мире

россия

южная корея

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СЕУЛ, 6 июл — РИА Новости. Российские компании могли быть заказчиками южнокорейской Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) на строительство танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), однако впоследствии KSOE заменила соответствующие контракты, передает агентство Рёнхап.Уточняется, что накануне южнокорейская фирма заключила три новых "более выгодных" сделки взамен старых. Причину KSOE обосновала "перебоями с деталями".KSOE, которая входит в холдинг Hyundai Heavy Industries Holdings, сообщила, что подписала контракт на 314,1 миллиарда вон (240 миллионов долларов) с зарегистрированным в Океании грузоперевозчиком на строительство танкера для перевозки СПГ. Этот документ заменил первоначальный заказ от января 2021 года на 198,9 миллиарда вон (примерно 152 миллиона долларов) для судоходной фирмы, зарегистрированной в Либерии. Верфь также заменила заказ на строительство двух СПГ-танкеров стоимостью 420,7 миллиарда вон (примерно 322 миллиона долларов) для либерийской судоходной компании новым контрактом на 628,2 миллиарда вон с компанией, зарегистрированной в Океании.KSOE не раскрыла национальность сторон, разместивших первоначальные заказы, но источники в отрасли сообщили агентству, что это могли быть российские компании.Газета "Коммерсант" в мае информировала, что южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) — партнер "Новатэка" — расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров Arc7 по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ 2" по причине просрочки платежа со стороны судоходной компании.Верфь должна была сдать танкеры в феврале, апреле и июле 2023 года. Контракт на их строительство подписали в октябре 2020 года, его общая стоимость составляла 872 миллиона долларов за три судна. В то же время глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал на брифинге в рамках ПМЭФ, что DSME продолжает строить танкеры для "Арктик СПГ 2", проблема возникла с заказчиком "Совкомфлотом", который попал под санкции, но этот вопрос решается.

https://ria.ru/20220701/tanker-1799662655.html

https://ria.ru/20220702/tanker-1799785251.html

россия

южная корея

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леонид михельсон, новатэк, совкомфлот, арктик спг - 2, в мире, россия, южная корея