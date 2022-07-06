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В Белом доме подчеркнули силу союза США и Великобритании - РИА Новости, 06.07.2022
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В Белом доме подчеркнули силу союза США и Великобритании
В Белом доме подчеркнули силу союза США и Великобритании - РИА Новости, 06.07.2022
В Белом доме подчеркнули силу союза США и Великобритании
Союз Вашингтона и Лондона остается сильным, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:52
2022-07-06T20:52
в мире
борис джонсон
великобритания
европа
сша
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Союз Вашингтона и Лондона остается сильным, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Наш союз с Великобританией остается сильным", - заявила Жан-Пьер журналистам на борту президентского самолета. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.Жан-Пьер заявила, что Белый дом не будет комментировать происходящее в Великобритании. "Мы не будем комментировать демократические процессы другого демократического правительства", - сказала она.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов британского правительства, в том числе главы минфина и минздрава. Министры транспорта Грант Шэппс, по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис, промышленности Ли Роули и еще четыре члена правительства призвали к отставке Джонсона.
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в мире, борис джонсон, великобритания, европа, сша
20:52 06.07.2022
 
В Белом доме подчеркнули силу союза США и Великобритании

Белый дом: Союз США и Великобритании остается сильным, несмотря на скандалы в Лондоне

© Flickr / AAS MOSCOWФлаги США и Великобритании
Флаги США и Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Flickr / AAS MOSCOW
Флаги США и Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Союз Вашингтона и Лондона остается сильным, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Наш союз с Великобританией остается сильным", - заявила Жан-Пьер журналистам на борту президентского самолета. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
Жан-Пьер заявила, что Белый дом не будет комментировать происходящее в Великобритании. "Мы не будем комментировать демократические процессы другого демократического правительства", - сказала она.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов британского правительства, в том числе главы минфина и минздрава. Министры транспорта Грант Шэппс, по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис, промышленности Ли Роули и еще четыре члена правительства призвали к отставке Джонсона.
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В миреБорис ДжонсонВеликобританияЕвропаСША
 
 
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