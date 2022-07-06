https://ria.ru/20220706/ssha-1800802856.html

В Белом доме подчеркнули силу союза США и Великобритании

В Белом доме подчеркнули силу союза США и Великобритании - РИА Новости, 06.07.2022

В Белом доме подчеркнули силу союза США и Великобритании

Союз Вашингтона и Лондона остается сильным, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:52

2022-07-06T20:52

2022-07-06T20:52

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борис джонсон

великобритания

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Союз Вашингтона и Лондона остается сильным, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Наш союз с Великобританией остается сильным", - заявила Жан-Пьер журналистам на борту президентского самолета. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.Жан-Пьер заявила, что Белый дом не будет комментировать происходящее в Великобритании. "Мы не будем комментировать демократические процессы другого демократического правительства", - сказала она.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов британского правительства, в том числе главы минфина и минздрава. Министры транспорта Грант Шэппс, по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис, промышленности Ли Роули и еще четыре члена правительства призвали к отставке Джонсона.

https://ria.ru/20220706/zhonson-1800798724.html

великобритания

европа

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в мире, борис джонсон, великобритания, европа, сша