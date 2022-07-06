11:19 06.07.2022 (обновлено: 12:19 06.07.2022)
В Китае заявили о вступлении США в период деградации
Global Times: США утратили ориентир в развитии и вступают в период деградации
Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США вступают в период национальной деградации, пишет китайский портал Global Times.
"Соединенные Штаты превращаются в страну, утратившую чувство ориентира", — говорится в публикации.
"Соединенные Штаты превращаются в страну, утратившую чувство ориентира", — говорится в публикации.
По мнению авторов, изменить это можно через системные реформы в политической, культурной, экономической и социальной сферах, однако в США нет политической фигуры, способной руководить движением в нужном направлении.
Журналисты считают, что американские элиты предпочитают урегулировать кризисы в собственной стране за счет провоцирования все более крупных потрясений в мире, и это начинает беспокоить мировое сообщество.
"США стали самой крупной угрозой всеобщей безопасности", — пишут журналисты.
При этом нынешнее руководство Белого дома уделяет слишком много внимания мерам по противодействию России в условиях украинского конфликта, заключили они.
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