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В Китае заявили о вступлении США в период деградации - РИА Новости, 06.07.2022
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В Китае заявили о вступлении США в период деградации
В Китае заявили о вступлении США в период деградации - РИА Новости, 06.07.2022
В Китае заявили о вступлении США в период деградации
США вступают в период национальной деградации, пишет китайский портал Global Times. "Соединенные Штаты превращаются в страну, утратившую чувство ориентира", —... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:19
2022-07-06T12:19
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США вступают в период национальной деградации, пишет китайский портал Global Times. "Соединенные Штаты превращаются в страну, утратившую чувство ориентира", — говорится в публикации. По мнению авторов, изменить это можно через системные реформы в политической, культурной, экономической и социальной сферах, однако в США нет политической фигуры, способной руководить движением в нужном направлении. Журналисты считают, что американские элиты предпочитают урегулировать кризисы в собственной стране за счет провоцирования все более крупных потрясений в мире, и это начинает беспокоить мировое сообщество. "США стали самой крупной угрозой всеобщей безопасности", — пишут журналисты. При этом нынешнее руководство Белого дома уделяет слишком много внимания мерам по противодействию России в условиях украинского конфликта, заключили они.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220706/miroporyadok-1800605623.html
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в мире, россия, китай, сша
11:19 06.07.2022 (обновлено: 12:19 06.07.2022)
 
В Китае заявили о вступлении США в период деградации

Global Times: США утратили ориентир в развитии и вступают в период деградации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США вступают в период национальной деградации, пишет китайский портал Global Times.

"Соединенные Штаты превращаются в страну, утратившую чувство ориентира", — говорится в публикации.
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По мнению авторов, изменить это можно через системные реформы в политической, культурной, экономической и социальной сферах, однако в США нет политической фигуры, способной руководить движением в нужном направлении.
Журналисты считают, что американские элиты предпочитают урегулировать кризисы в собственной стране за счет провоцирования все более крупных потрясений в мире, и это начинает беспокоить мировое сообщество.
"США стали самой крупной угрозой всеобщей безопасности", — пишут журналисты.
При этом нынешнее руководство Белого дома уделяет слишком много внимания мерам по противодействию России в условиях украинского конфликта, заключили они.
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Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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