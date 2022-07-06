https://ria.ru/20220706/ssha-1800618286.html

Медведев назвал кровавые войны фирменным стилем политики США

Медведев назвал кровавые войны фирменным стилем политики США - РИА Новости, 06.07.2022

Медведев назвал кровавые войны фирменным стилем политики США

Вся американская история – это кровавые войны на уничтожение, которые стали фирменным стилем политики США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:16

2022-07-06T11:16

2022-07-06T11:37

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вся американская история – это кровавые войны на уничтожение, которые стали фирменным стилем политики США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Вся американская история, начиная со времен покорения индейцев, – это кровавые войны на уничтожение. Причём речь идёт о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что во время Второй мировой войны США таким образом "уничтожили Хиросиму и Нагасаки – только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный "Манхэттенский проект"."Когда я был во Вьетнаме, местные коллеги напомнили мне, что общие потери от войны с американцами достигают трёх миллионов человек. Все они на совести убийц из США, которые цинично залезли для достижения своих имперских целей в страну, находящуюся в тысячах миль от них. Страну, которая ничем им не угрожала, не входила и не собиралась входить в какие-либо военные блоки и не была соперником США на мировой арене", - отметил зампред Совбеза.Он добавил, что никто так и не ответил за эти действия. "Какой трибунал осудил море крови, пролитой США там и в других местах? Никто! Ни один надгосударственный орган не был создан для этих целей. А ведь количество жертв преступной политики США сегодня сопоставимо с жертвами гитлеровского режима", - написал Медведев.

https://ria.ru/20220705/ssha-1800487495.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, сша, россия, совет безопасности рф