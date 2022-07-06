11:16 06.07.2022 (обновлено: 11:37 06.07.2022)
Медведев назвал кровавые войны фирменным стилем политики США
Медведев заявил, что вся американская история состоит из кровавых войн на уничтожение
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вся американская история – это кровавые войны на уничтожение, которые стали фирменным стилем политики США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Вся американская история, начиная со времен покорения индейцев, – это кровавые войны на уничтожение. Причём речь идёт о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что во время Второй мировой войны США таким образом "уничтожили Хиросиму и Нагасаки – только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный "Манхэттенский проект".
"Когда я был во Вьетнаме, местные коллеги напомнили мне, что общие потери от войны с американцами достигают трёх миллионов человек. Все они на совести убийц из США, которые цинично залезли для достижения своих имперских целей в страну, находящуюся в тысячах миль от них. Страну, которая ничем им не угрожала, не входила и не собиралась входить в какие-либо военные блоки и не была соперником США на мировой арене", - отметил зампред Совбеза.
Он добавил, что никто так и не ответил за эти действия. "Какой трибунал осудил море крови, пролитой США там и в других местах? Никто! Ни один надгосударственный орган не был создан для этих целей. А ведь количество жертв преступной политики США сегодня сопоставимо с жертвами гитлеровского режима", - написал Медведев.