Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал кровавые войны фирменным стилем политики США - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/ssha-1800618286.html
Медведев назвал кровавые войны фирменным стилем политики США
Медведев назвал кровавые войны фирменным стилем политики США - РИА Новости, 06.07.2022
Медведев назвал кровавые войны фирменным стилем политики США
Вся американская история – это кровавые войны на уничтожение, которые стали фирменным стилем политики США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:16
2022-07-06T11:37
дмитрий медведев
в мире
сша
россия
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вся американская история – это кровавые войны на уничтожение, которые стали фирменным стилем политики США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Вся американская история, начиная со времен покорения индейцев, – это кровавые войны на уничтожение. Причём речь идёт о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что во время Второй мировой войны США таким образом "уничтожили Хиросиму и Нагасаки – только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный "Манхэттенский проект"."Когда я был во Вьетнаме, местные коллеги напомнили мне, что общие потери от войны с американцами достигают трёх миллионов человек. Все они на совести убийц из США, которые цинично залезли для достижения своих имперских целей в страну, находящуюся в тысячах миль от них. Страну, которая ничем им не угрожала, не входила и не собиралась входить в какие-либо военные блоки и не была соперником США на мировой арене", - отметил зампред Совбеза.Он добавил, что никто так и не ответил за эти действия. "Какой трибунал осудил море крови, пролитой США там и в других местах? Никто! Ни один надгосударственный орган не был создан для этих целей. А ведь количество жертв преступной политики США сегодня сопоставимо с жертвами гитлеровского режима", - написал Медведев.
https://ria.ru/20220705/ssha-1800487495.html
https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec90b55838050f31d71b452639a97922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, в мире, сша, россия, совет безопасности рф
11:16 06.07.2022 (обновлено: 11:37 06.07.2022)
 
Медведев назвал кровавые войны фирменным стилем политики США

Медведев заявил, что вся американская история состоит из кровавых войн на уничтожение

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вся американская история – это кровавые войны на уничтожение, которые стали фирменным стилем политики США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Вся американская история, начиная со времен покорения индейцев, – это кровавые войны на уничтожение. Причём речь идёт о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что во время Второй мировой войны США таким образом "уничтожили Хиросиму и Нагасаки – только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный "Манхэттенский проект".
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 17:59
Киссинджер усомнился в способности США вести самостоятельную политику
"Когда я был во Вьетнаме, местные коллеги напомнили мне, что общие потери от войны с американцами достигают трёх миллионов человек. Все они на совести убийц из США, которые цинично залезли для достижения своих имперских целей в страну, находящуюся в тысячах миль от них. Страну, которая ничем им не угрожала, не входила и не собиралась входить в какие-либо военные блоки и не была соперником США на мировой арене", - отметил зампред Совбеза.
Он добавил, что никто так и не ответил за эти действия. "Какой трибунал осудил море крови, пролитой США там и в других местах? Никто! Ни один надгосударственный орган не был создан для этих целей. А ведь количество жертв преступной политики США сегодня сопоставимо с жертвами гитлеровского режима", - написал Медведев.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 08:00
Безумная стратегия НАТО: на пути к двойному сдерживанию России и Китая
 
Дмитрий МедведевВ миреСШАРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала