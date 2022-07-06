https://ria.ru/20220706/spetssluzhba-1800572952.html

Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt

Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt - РИА Новости, 06.07.2022

Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt

Источник РИА Новости в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность данных сотрудников украинской военной разведки, выложенных хакерами группы RaHDIt. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:16

2022-07-06T08:16

2022-07-06T16:25

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Источник РИА Новости в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность данных сотрудников украинской военной разведки, выложенных хакерами группы RaHDIt."Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений", — сказал собеседник агентства.RaHDIt 6 июля выложила в открытый доступ данные тысячи сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. В числе раскрытых — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке — информация о кураторах военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторах по диверсионному делу и представителях спецподразделений агентурной и силовой разведки.По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также анализ больших данных по характерным моделям поведения пользователей.В RaHDIt отметили, что это только первый материал в серии публикаций.С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников СБУ.В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности сайты местных органов власти.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.

https://ria.ru/20220622/besporyadki-1797190098.html

https://ria.ru/20220706/razvedka-1800567287.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, сша