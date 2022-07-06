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Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt - РИА Новости, 06.07.2022
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Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt
Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt - РИА Новости, 06.07.2022
Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt
Источник РИА Новости в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность данных сотрудников украинской военной разведки, выложенных хакерами группы RaHDIt. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:16
2022-07-06T16:25
в мире
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Источник РИА Новости в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность данных сотрудников украинской военной разведки, выложенных хакерами группы RaHDIt."Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений", — сказал собеседник агентства.RaHDIt 6 июля выложила в открытый доступ данные тысячи сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. В числе раскрытых — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке — информация о кураторах военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторах по диверсионному делу и представителях спецподразделений агентурной и силовой разведки.По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также анализ больших данных по характерным моделям поведения пользователей.В RaHDIt отметили, что это только первый материал в серии публикаций.С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников СБУ.В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности сайты местных органов власти.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.
https://ria.ru/20220622/besporyadki-1797190098.html
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в мире, россия, украина, сша
08:16 06.07.2022 (обновлено: 16:25 06.07.2022)
 
Источник подтвердил подлинность данных, выложенных хакерами RaHDIt

Российские спецслужбы подтвердили подлинность добытых хакерами RaHDIt данных о ГУР Украины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Источник РИА Новости в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность данных сотрудников украинской военной разведки, выложенных хакерами группы RaHDIt.
"Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений", — сказал собеседник агентства.
RaHDIt 6 июля выложила в открытый доступ данные тысячи сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. В числе раскрытых — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке — информация о кураторах военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторах по диверсионному делу и представителях спецподразделений агентурной и силовой разведки.
По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также анализ больших данных по характерным моделям поведения пользователей.
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В RaHDIt отметили, что это только первый материал в серии публикаций.
С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников СБУ.
В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности сайты местных органов власти.
Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.
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