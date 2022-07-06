https://ria.ru/20220706/spetsoperatsiya-1800639625.html
С начала спецоперации российские силы уничтожили более 3800 единиц РСЗО
С начала спецоперации российские силы уничтожили более 3800 единиц РСЗО - РИА Новости, 06.07.2022
С начала спецоперации российские силы уничтожили более 3800 единиц РСЗО
Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 3800 единиц РСЗО, артиллерии и минометов, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:14
2022-07-06T12:14
2022-07-06T17:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 3800 единиц РСЗО, артиллерии и минометов, сообщило в среду Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО - ред), 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220706/vks-1800637435.html
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Конашенков о действиях российской армии на Украине за прошедший день
Конашенков о действиях российской армии на Украине за прошедший день
2022-07-06T12:14
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PT3M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, украина, игорь конашенков
12:14 06.07.2022 (обновлено: 17:47 06.07.2022)
С начала спецоперации российские силы уничтожили более 3800 единиц РСЗО
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 3800 украинских единиц РСЗО