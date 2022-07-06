СМИ: еще один сотрудник пресс-службы Белого дома покидает свою должность
Fox News: директор по коммуникациям Белого дома Бедингфилд вскоре покинет свою должность
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд вскоре покинет должность, променяв работу в администрации на заботу о семье, сообщает Fox News.
"Бедингфилд покинет Белый дом позже в этом месяце", - сообщает телеканал со ссылкой на чиновника Белого дома.
По данным телеканала, Бедигфилд намерена проводить больше времени с детьми и мужем, но продолжит поддерживать повестку президента США Джо Байдена извне.
Ранее пост пресс-секретаря Белого дома покинула Джен Псаки, она променяла госслужбу на работу на телевидении, хотя тоже сообщала, что первое время после ухода с должности посвятит семье и отдыху. Осенью Псаки будет вести программу на MSNBC.
Кроме того сообщалось, что по меньшей мере 21 чернокожий сотрудник Белого дома уволился с конца прошлого года или планирует уйти в ближайшее время. Действующие сотрудники связали уход темнокожих работников со слабой поддержкой начальства и небольшими шансами на продвижение по службе.