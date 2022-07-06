https://ria.ru/20220706/sotrudnik-1800820221.html

СМИ: еще один сотрудник пресс-службы Белого дома покидает свою должность

СМИ: еще один сотрудник пресс-службы Белого дома покидает свою должность - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: еще один сотрудник пресс-службы Белого дома покидает свою должность

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд вскоре покинет должность, променяв работу в администрации на заботу о семье, сообщает Fox News. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:17

2022-07-06T23:17

2022-07-06T23:17

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд вскоре покинет должность, променяв работу в администрации на заботу о семье, сообщает Fox News.По данным телеканала, Бедигфилд намерена проводить больше времени с детьми и мужем, но продолжит поддерживать повестку президента США Джо Байдена извне.Ранее пост пресс-секретаря Белого дома покинула Джен Псаки, она променяла госслужбу на работу на телевидении, хотя тоже сообщала, что первое время после ухода с должности посвятит семье и отдыху. Осенью Псаки будет вести программу на MSNBC.Кроме того сообщалось, что по меньшей мере 21 чернокожий сотрудник Белого дома уволился с конца прошлого года или планирует уйти в ближайшее время. Действующие сотрудники связали уход темнокожих работников со слабой поддержкой начальства и небольшими шансами на продвижение по службе.

https://ria.ru/20220704/ssha-1800137660.html

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сша