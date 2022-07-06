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Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР

Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР - РИА Новости, 06.07.2022

Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР

Соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики подписали в среду врио губернатора Тамбовскойобласти РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:36

2022-07-06T14:36

2022-07-06T14:36

тамбовская область

леонид пасечник

максим егоров

луганская народная республика

новоайдарский район

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ТАМБОВ, 6 июл– РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики подписали в среду врио губернатора Тамбовскойобласти Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский.Новоайдарский район расположен в самом центре Луганской Народной Республики. В районе проживают порядка 20 тысяч человек.Документ, охватывающий здравоохранение, образование, науку, сельское хозяйство, спорт, добровольчество, туризм, молодёжную политику, трудовые отношения, подписан в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника.Российский регион окажет подшефной территории ЛНР помощь в восстановлении инфраструктуры. Специалисты из Тамбовской области уже второй месяц работают в Новоайдарском районе. Оценивают состояние объектов жизнеобеспечения, потребности в восстановлении.Кроме того, власти Тамбовской области помогут отремонтировать школы в Новоайдарском районе, займутся организацией оздоровления детей, проживающих на подшефной территории, а также окажут поддержку местным аграриям.Глава ЛНР Леонид Пасечник, слова которого цитирует пресс-служба правительства Тамбовской области,отметил, что на протяжении долгого времени Донбасс украинской властью "обеспечивался по остаточному принципу". "Все эти восемь лет мы пытались восстанавливать дороги, которые не строились с 1990-х годов прошлого столетия, не восстанавливались линии электропередачи, водоводы. Поэтому, честно скажу, хозяйство досталось нам в очень плачевном состоянии. Все, что могли, насколько могли, мы поддерживали", - сказал он. Пасечник подчеркнул, что на освобожденных территориях Республики Киевом оставлена "разруха и полнейший хаос". "Нам безусловно приятно, что вы готовы нам помочь. Честно и откровенно скажем, на сегодняшний день в условиях достаточно жесткой экономической блокады экономика региона тоже находится не в самом лучшем состоянии. Мы сами не справимся с этой ситуацией. Для нас очень важна помощь не только в плане экономики. Поверьте, нам очень важна и чисто человеческая поддержка. Эту поддержку мы чувствовали и в 2014 году", - добавил глава ЛНР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

леонид пасечник, максим егоров, луганская народная республика, новоайдарский район