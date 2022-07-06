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Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР - РИА Новости, 06.07.2022
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Тамбовская область
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Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР
Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР - РИА Новости, 06.07.2022
Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР
Соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики подписали в среду врио губернатора Тамбовскойобласти РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:36
2022-07-06T14:36
тамбовская область
леонид пасечник
максим егоров
луганская народная республика
новоайдарский район
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ТАМБОВ, 6 июл– РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики подписали в среду врио губернатора Тамбовскойобласти Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский.Новоайдарский район расположен в самом центре Луганской Народной Республики. В районе проживают порядка 20 тысяч человек.Документ, охватывающий здравоохранение, образование, науку, сельское хозяйство, спорт, добровольчество, туризм, молодёжную политику, трудовые отношения, подписан в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника.Российский регион окажет подшефной территории ЛНР помощь в восстановлении инфраструктуры. Специалисты из Тамбовской области уже второй месяц работают в Новоайдарском районе. Оценивают состояние объектов жизнеобеспечения, потребности в восстановлении.Кроме того, власти Тамбовской области помогут отремонтировать школы в Новоайдарском районе, займутся организацией оздоровления детей, проживающих на подшефной территории, а также окажут поддержку местным аграриям.Глава ЛНР Леонид Пасечник, слова которого цитирует пресс-служба правительства Тамбовской области,отметил, что на протяжении долгого времени Донбасс украинской властью "обеспечивался по остаточному принципу". "Все эти восемь лет мы пытались восстанавливать дороги, которые не строились с 1990-х годов прошлого столетия, не восстанавливались линии электропередачи, водоводы. Поэтому, честно скажу, хозяйство досталось нам в очень плачевном состоянии. Все, что могли, насколько могли, мы поддерживали", - сказал он. Пасечник подчеркнул, что на освобожденных территориях Республики Киевом оставлена "разруха и полнейший хаос". "Нам безусловно приятно, что вы готовы нам помочь. Честно и откровенно скажем, на сегодняшний день в условиях достаточно жесткой экономической блокады экономика региона тоже находится не в самом лучшем состоянии. Мы сами не справимся с этой ситуацией. Для нас очень важна помощь не только в плане экономики. Поверьте, нам очень важна и чисто человеческая поддержка. Эту поддержку мы чувствовали и в 2014 году", - добавил глава ЛНР.
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леонид пасечник, максим егоров, луганская народная республика, новоайдарский район
14:36 06.07.2022
 

Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР

© Фото : Администрация Тамбовской областиГубернатор Тамбовской области Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Администрация Тамбовской области
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский
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ТАМБОВ, 6 июл– РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики подписали в среду врио губернатора Тамбовскойобласти Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский.
Новоайдарский район расположен в самом центре Луганской Народной Республики. В районе проживают порядка 20 тысяч человек.
Глава Тамбовской области Максим Егоров
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Документ, охватывающий здравоохранение, образование, науку, сельское хозяйство, спорт, добровольчество, туризм, молодёжную политику, трудовые отношения, подписан в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника.
Российский регион окажет подшефной территории ЛНР помощь в восстановлении инфраструктуры. Специалисты из Тамбовской области уже второй месяц работают в Новоайдарском районе. Оценивают состояние объектов жизнеобеспечения, потребности в восстановлении.
"В данный момент проходит инвентаризация объектов, которые нуждаются в восстановлении. Большая беда - это состояние дорог и жилищно-коммунального хозяйства, особенно сильно изношены сети водоснабжения. Когда уходили украинские войска, они забрали всю технику, вплоть до последнего трактора и экскаватора. Судьба местных жителей никого не интересовала. Мы решаем организационные вопросы, будем помогать по всем направлениям, в том числе и с техникой", - отметил врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.
Кроме того, власти Тамбовской области помогут отремонтировать школы в Новоайдарском районе, займутся организацией оздоровления детей, проживающих на подшефной территории, а также окажут поддержку местным аграриям.
Глава ЛНР Леонид Пасечник, слова которого цитирует пресс-служба правительства Тамбовской области,отметил, что на протяжении долгого времени Донбасс украинской властью "обеспечивался по остаточному принципу".
"Все эти восемь лет мы пытались восстанавливать дороги, которые не строились с 1990-х годов прошлого столетия, не восстанавливались линии электропередачи, водоводы. Поэтому, честно скажу, хозяйство досталось нам в очень плачевном состоянии. Все, что могли, насколько могли, мы поддерживали", - сказал он.
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Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации
Пасечник подчеркнул, что на освобожденных территориях Республики Киевом оставлена "разруха и полнейший хаос".
"Нам безусловно приятно, что вы готовы нам помочь. Честно и откровенно скажем, на сегодняшний день в условиях достаточно жесткой экономической блокады экономика региона тоже находится не в самом лучшем состоянии. Мы сами не справимся с этой ситуацией. Для нас очень важна помощь не только в плане экономики. Поверьте, нам очень важна и чисто человеческая поддержка. Эту поддержку мы чувствовали и в 2014 году", - добавил глава ЛНР.
 
Тамбовская областьЛеонид ПасечникМаксим ЕгоровЛуганская Народная РеспубликаНовоайдарский район
 
 
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