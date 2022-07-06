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В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка - РИА Новости, 06.07.2022
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В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка
В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка - РИА Новости, 06.07.2022
В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка
Китай на фоне глобальной нестабильности намерен укреплять сотрудничество с развивающимися странами для построения более справедливого мирового порядка, заявил в РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T05:57
2022-07-06T06:08
в мире
ян цзечи
китай
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ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости. Китай на фоне глобальной нестабильности намерен укреплять сотрудничество с развивающимися странами для построения более справедливого мирового порядка, заявил в интервью агентству Синьхуа глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.По его словам, сегодня в мире происходят "вековые изменения", украинский кризис повлиял на глобальную продовольственную, энергетическую и финансовую структуру, глобальное развитие столкнулось с серьезными вызовами.Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества с развивающимися странами — "краеугольный камень" современной внешней политики Китая.С 29 июня по 4 июля Ян Цзечи посетил с визитом Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве и Мозамбик.
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в мире, ян цзечи, китай
05:57 06.07.2022 (обновлено: 06:08 06.07.2022)
 
В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка

Китайский дипломат Ян Цзечи: КНР готова к построению более справедливого миропорядка

© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости. Китай на фоне глобальной нестабильности намерен укреплять сотрудничество с развивающимися странами для построения более справедливого мирового порядка, заявил в интервью агентству Синьхуа глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.
По его словам, сегодня в мире происходят "вековые изменения", украинский кризис повлиял на глобальную продовольственную, энергетическую и финансовую структуру, глобальное развитие столкнулось с серьезными вызовами.

"В сложившейся ситуации Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие, координацию и сотрудничество с другими развивающимися государствами, содействовать реализации целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, твердо защищать общие интересы развивающихся стран и способствовать формированию более справедливого и рационального международного политического и экономического порядка", — заявил Ян Цзечи.

Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества с развивающимися странами — "краеугольный камень" современной внешней политики Китая.
С 29 июня по 4 июля Ян Цзечи посетил с визитом Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве и Мозамбик.
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