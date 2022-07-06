05:57 06.07.2022 (обновлено: 06:08 06.07.2022)
В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка
Китайский дипломат Ян Цзечи: КНР готова к построению более справедливого миропорядка
© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости. Китай на фоне глобальной нестабильности намерен укреплять сотрудничество с развивающимися странами для построения более справедливого мирового порядка, заявил в интервью агентству Синьхуа глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.
По его словам, сегодня в мире происходят "вековые изменения", украинский кризис повлиял на глобальную продовольственную, энергетическую и финансовую структуру, глобальное развитие столкнулось с серьезными вызовами.
"В сложившейся ситуации Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие, координацию и сотрудничество с другими развивающимися государствами, содействовать реализации целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, твердо защищать общие интересы развивающихся стран и способствовать формированию более справедливого и рационального международного политического и экономического порядка", — заявил Ян Цзечи.
Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества с развивающимися странами — "краеугольный камень" современной внешней политики Китая.
С 29 июня по 4 июля Ян Цзечи посетил с визитом Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве и Мозамбик.