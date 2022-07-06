https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800565503.html

В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка

В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка - РИА Новости, 06.07.2022

В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка

Китай на фоне глобальной нестабильности намерен укреплять сотрудничество с развивающимися странами для построения более справедливого мирового порядка, заявил в РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T05:57

2022-07-06T05:57

2022-07-06T06:08

в мире

ян цзечи

китай

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ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости. Китай на фоне глобальной нестабильности намерен укреплять сотрудничество с развивающимися странами для построения более справедливого мирового порядка, заявил в интервью агентству Синьхуа глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.По его словам, сегодня в мире происходят "вековые изменения", украинский кризис повлиял на глобальную продовольственную, энергетическую и финансовую структуру, глобальное развитие столкнулось с серьезными вызовами.Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества с развивающимися странами — "краеугольный камень" современной внешней политики Китая.С 29 июня по 4 июля Ян Цзечи посетил с визитом Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве и Мозамбик.

https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799604986.html

китай

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в мире, ян цзечи, китай