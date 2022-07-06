https://ria.ru/20220706/sokurov-1800667641.html
Фестиваль в Локарно станет "завершением" кинокарьеры для Сокурова
Фестиваль в Локарно станет "завершением" кинокарьеры для Сокурова - РИА Новости, 06.07.2022
Фестиваль в Локарно станет "завершением" кинокарьеры для Сокурова
Александр Сокуров рассказал, чем для него станет предстоящий фестиваль в Локарно. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:51
2022-07-06T14:51
2022-07-06T15:22
культура
новости культуры
локарно
швейцария
венеция
кино и сериалы
александр сокуров
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Александр Сокуров рассказал, чем для него станет предстоящий фестиваль в Локарно.Он также добавил, что не знает, будет ли "Сказка" его последней работой.Ранее Сокуров сообщил РИА Новости, что эта лента будет показана в программе основного конкурса смотра. Постановщик отметил, что было принято решение снять фильм с показа в Венеции, были прекращены переговоры с Каннами, а "Локарно – наиболее корректный фестиваль, наиболее такой нейтральный".75-ый кинофестиваль в Локарно (Швейцария) пройдет с 3 по 13 августа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, локарно, швейцария, венеция, кино и сериалы, александр сокуров
14:51 06.07.2022 (обновлено: 15:22 06.07.2022)
Фестиваль в Локарно станет "завершением" кинокарьеры для Сокурова
Сокуров заявил, что фестиваль в Локарно станет "завершением его кинематографической жизни"
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Александр Сокуров рассказал, чем для него станет предстоящий фестиваль в Локарно.
"Нам важно участие, нам не нужны, конечно, никакие премии и прочее. Я много раз в Локарно был, и много раз были премии, поэтому это у меня как бы завершение моей кинематографической жизни. Я начал свою международную жизнь в кино в Локарно завершаю там же", — сказал режиссер.
Он также добавил, что не знает, будет ли "Сказка" его последней работой.
Ранее Сокуров сообщил РИА Новости, что эта лента будет показана в программе основного конкурса смотра. Постановщик отметил, что было принято решение снять фильм с показа в Венеции, были прекращены переговоры с Каннами, а "Локарно – наиболее корректный фестиваль, наиболее такой нейтральный".
75-ый кинофестиваль в Локарно (Швейцария) пройдет с 3 по 13 августа.