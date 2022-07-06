https://ria.ru/20220706/sokurov-1800667641.html

Фестиваль в Локарно станет "завершением" кинокарьеры для Сокурова

Фестиваль в Локарно станет "завершением" кинокарьеры для Сокурова - РИА Новости, 06.07.2022

Фестиваль в Локарно станет "завершением" кинокарьеры для Сокурова

Александр Сокуров рассказал, чем для него станет предстоящий фестиваль в Локарно. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:51

2022-07-06T14:51

2022-07-06T15:22

культура

новости культуры

локарно

швейцария

венеция

кино и сериалы

александр сокуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764221059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b0597701256118b6ef28a0ce71fc5c3.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Александр Сокуров рассказал, чем для него станет предстоящий фестиваль в Локарно.Он также добавил, что не знает, будет ли "Сказка" его последней работой.Ранее Сокуров сообщил РИА Новости, что эта лента будет показана в программе основного конкурса смотра. Постановщик отметил, что было принято решение снять фильм с показа в Венеции, были прекращены переговоры с Каннами, а "Локарно – наиболее корректный фестиваль, наиболее такой нейтральный".75-ый кинофестиваль в Локарно (Швейцария) пройдет с 3 по 13 августа.

https://ria.ru/20220705/peresild-1800389296.html

локарно

швейцария

венеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, локарно, швейцария, венеция, кино и сериалы, александр сокуров