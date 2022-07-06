https://ria.ru/20220706/snaryady-1800755992.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в среду в 16.43 мск снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:28

2022-07-06T17:28

2022-07-06T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 16.43 мск снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.43 – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины