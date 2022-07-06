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В Европе готовы узаконить "вульгарную экспроприацию", заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.07.2022
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В Европе готовы узаконить "вульгарную экспроприацию", заявил Слуцкий
В Европе готовы узаконить "вульгарную экспроприацию", заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.07.2022
В Европе готовы узаконить "вульгарную экспроприацию", заявил Слуцкий
Право собственности в Европе действует только для тех, кто признает протекторат Брюсселя и Вашингтона, заявление о подготовке "правовой базы" для передачи... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:35
2022-07-06T18:35
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
политика
европа
евросоюз
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Право собственности в Европе действует только для тех, кто признает протекторат Брюсселя и Вашингтона, заявление о подготовке "правовой базы" для передачи активов РФ на нужды Украины - лицемерие, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке "правовой базы" для передачи арестованных российских активов на нужды Украины, отметил Слуцкий."Еврочиновники все дальше и дальше отходят от своих принципов и готовы узаконить вульгарную экспроприацию... Получается, право собственности в Европе действует только для тех, кто признает протекторат Вашингтона и Брюсселя… Лицемерие в полный рост", - написал он в своем Telegram-канале.
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леонид слуцкий (политик), госдума рф, политика, европа, евросоюз
18:35 06.07.2022
 
В Европе готовы узаконить "вульгарную экспроприацию", заявил Слуцкий

Слуцкий: в Европе право собственности действует для тех, кто признает протекторат Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Право собственности в Европе действует только для тех, кто признает протекторат Брюсселя и Вашингтона, заявление о подготовке "правовой базы" для передачи активов РФ на нужды Украины - лицемерие, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке "правовой базы" для передачи арестованных российских активов на нужды Украины, отметил Слуцкий.
"Еврочиновники все дальше и дальше отходят от своих принципов и готовы узаконить вульгарную экспроприацию... Получается, право собственности в Европе действует только для тех, кто признает протекторат Вашингтона и Брюсселя… Лицемерие в полный рост", - написал он в своем Telegram-канале.
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СМИ: Британия хочет передать замороженные российские активы Украине
 
Леонид Слуцкий (политик)Госдума РФПолитикаЕвропаЕвросоюз
 
 
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