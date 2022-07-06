https://ria.ru/20220706/slutskiy-1800780792.html

В Европе готовы узаконить "вульгарную экспроприацию", заявил Слуцкий

В Европе готовы узаконить "вульгарную экспроприацию", заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.07.2022

В Европе готовы узаконить "вульгарную экспроприацию", заявил Слуцкий

Право собственности в Европе действует только для тех, кто признает протекторат Брюсселя и Вашингтона, заявление о подготовке "правовой базы" для передачи... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:35

2022-07-06T18:35

2022-07-06T18:35

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

политика

европа

евросоюз

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Право собственности в Европе действует только для тех, кто признает протекторат Брюсселя и Вашингтона, заявление о подготовке "правовой базы" для передачи активов РФ на нужды Украины - лицемерие, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке "правовой базы" для передачи арестованных российских активов на нужды Украины, отметил Слуцкий."Еврочиновники все дальше и дальше отходят от своих принципов и готовы узаконить вульгарную экспроприацию... Получается, право собственности в Европе действует только для тех, кто признает протекторат Вашингтона и Брюсселя… Лицемерие в полный рост", - написал он в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), госдума рф, политика, европа, евросоюз