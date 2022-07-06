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СК установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе - РИА Новости, 06.07.2022
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СК установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе
СК установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе - РИА Новости, 06.07.2022
СК установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе
Следователи СК России установят обстоятельства обстрелов со стороны Украины мирных жителей в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:08
2022-07-06T21:08
донецкая народная республика
макеевка
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следователи СК России установят обстоятельства обстрелов со стороны Украины мирных жителей в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства.Добавляется, что в результате обстрела Макеевки в ДНР погибли двое детей.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в среду в 17.40 мск выпустили по населенному пункту Мироновский в ДНР три мины калибром 120 миллиметров. В ходе чего были ранены три мирных жителя.Также в штабе территориальной обороны ДНР отмечалось, что два человека ранены в Харцызске в результате обстрела города снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров со стороны украинских войск.
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макеевка
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донецкая народная республика, макеевка, луганская народная республика
21:08 06.07.2022
 
СК установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе

СК установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе, где погибли двое детей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следователи СК России установят обстоятельства обстрелов со стороны Украины мирных жителей в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства очередных преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в результате обстрела Макеевки в ДНР погибли двое детей.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в среду в 17.40 мск выпустили по населенному пункту Мироновский в ДНР три мины калибром 120 миллиметров. В ходе чего были ранены три мирных жителя.
Также в штабе территориальной обороны ДНР отмечалось, что два человека ранены в Харцызске в результате обстрела города снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров со стороны украинских войск.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 22:09
СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка
 
Донецкая Народная РеспубликаМакеевкаЛуганская Народная Республика
 
 
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