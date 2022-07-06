https://ria.ru/20220706/sk-1800806216.html

СК установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе

СК установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе - РИА Новости, 06.07.2022

СК установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе

Следователи СК России установят обстоятельства обстрелов со стороны Украины мирных жителей в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T21:08

2022-07-06T21:08

2022-07-06T21:08

донецкая народная республика

макеевка

луганская народная республика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следователи СК России установят обстоятельства обстрелов со стороны Украины мирных жителей в Донбассе, сообщается в Telegram-канале ведомства.Добавляется, что в результате обстрела Макеевки в ДНР погибли двое детей.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в среду в 17.40 мск выпустили по населенному пункту Мироновский в ДНР три мины калибром 120 миллиметров. В ходе чего были ранены три мирных жителя.Также в штабе территориальной обороны ДНР отмечалось, что два человека ранены в Харцызске в результате обстрела города снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220705/sk-1800543596.html

донецкая народная республика

макеевка

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецкая народная республика, макеевка, луганская народная республика