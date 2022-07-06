https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800635365.html

В Кремле прокомментировали ограничения Норвегии на поставки на Шпицберген

В Кремле прокомментировали ограничения Норвегии на поставки на Шпицберген - РИА Новости, 06.07.2022

В Кремле прокомментировали ограничения Норвегии на поставки на Шпицберген

Ситуация с решением Норвегии ограничить поставки для россиян на Шпицберген очень непростая, в Кремле надеются ее разрешить путем диалога, официальной позиции по РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:01

2022-07-06T12:01

2022-07-06T13:19

шпицберген

норвегия

россия

госдума рф

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ситуация с решением Норвегии ограничить поставки для россиян на Шпицберген очень непростая, в Кремле надеются ее разрешить путем диалога, официальной позиции по денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Норвегия считает "бессрочно действующим" договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил рассмотреть вопрос о денонсации документа. Такое заявление было сделано на фоне решения норвежской стороны ограничить поставки грузов для российских граждан, которые работают на Шпицбергене."Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос, не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос. Разумеется, рассматриваются всевозможные сценарии, потому что ситуация непростая, очень непростая. Никакой официальной позиции на этот счет нет. Надеемся, что удастся все-таки путем диалога урегулировать эту проблему", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле такое намерение и поможет ли денонсация решить проблему с поставками продовольствия и товаров.

https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800562862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шпицберген, норвегия, россия, госдума рф, в мире, дмитрий песков