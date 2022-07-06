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В Кремле прокомментировали ограничения Норвегии на поставки на Шпицберген - РИА Новости, 06.07.2022
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В Кремле прокомментировали ограничения Норвегии на поставки на Шпицберген
В Кремле прокомментировали ограничения Норвегии на поставки на Шпицберген - РИА Новости, 06.07.2022
В Кремле прокомментировали ограничения Норвегии на поставки на Шпицберген
Ситуация с решением Норвегии ограничить поставки для россиян на Шпицберген очень непростая, в Кремле надеются ее разрешить путем диалога, официальной позиции по РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:01
2022-07-06T13:19
шпицберген
норвегия
россия
госдума рф
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ситуация с решением Норвегии ограничить поставки для россиян на Шпицберген очень непростая, в Кремле надеются ее разрешить путем диалога, официальной позиции по денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Норвегия считает "бессрочно действующим" договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил рассмотреть вопрос о денонсации документа. Такое заявление было сделано на фоне решения норвежской стороны ограничить поставки грузов для российских граждан, которые работают на Шпицбергене."Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос, не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос. Разумеется, рассматриваются всевозможные сценарии, потому что ситуация непростая, очень непростая. Никакой официальной позиции на этот счет нет. Надеемся, что удастся все-таки путем диалога урегулировать эту проблему", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле такое намерение и поможет ли денонсация решить проблему с поставками продовольствия и товаров.
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шпицберген
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шпицберген, норвегия, россия, госдума рф, в мире, дмитрий песков
12:01 06.07.2022 (обновлено: 13:19 06.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали ограничения Норвегии на поставки на Шпицберген

Песков заявил об отсутствии официальной позиции по денонсации договора с Норвегией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкШпицберген
Шпицберген - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ситуация с решением Норвегии ограничить поставки для россиян на Шпицберген очень непростая, в Кремле надеются ее разрешить путем диалога, официальной позиции по денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Норвегия считает "бессрочно действующим" договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил рассмотреть вопрос о денонсации документа. Такое заявление было сделано на фоне решения норвежской стороны ограничить поставки грузов для российских граждан, которые работают на Шпицбергене.
"Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос, не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос. Разумеется, рассматриваются всевозможные сценарии, потому что ситуация непростая, очень непростая. Никакой официальной позиции на этот счет нет. Надеемся, что удастся все-таки путем диалога урегулировать эту проблему", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле такое намерение и поможет ли денонсация решить проблему с поставками продовольствия и товаров.
Архипелаг Шпицберген - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 03:44
Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена
 
ШпицбергенНорвегияРоссияГосдума РФВ миреДмитрий Песков
 
 
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