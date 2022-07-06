https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800562862.html

Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена

Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена - РИА Новости, 06.07.2022

Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена

Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T03:44

2022-07-06T03:44

2022-07-06T05:17

норвегия

шпицберген

россия

в мире

андрей клишас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798800704_0:126:3077:1856_1920x0_80_0_0_94b6b2ace607353d8395aeda20ff2141.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств не стала для Осло "печальной реальностью", заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Министерство иностранных дел Норвегии, в свою очередь, считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.Клишас процитировал сообщения СМИ, согласно которым скандинавские страны назвали инициативу Володина "российской провокацией".29 июня Норвегия отклонила просьбу России исключить из-под санкций и пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" на границе между двумя странами.

https://ria.ru/20220630/shpitsbergen-1799314664.html

https://ria.ru/20220629/mid-1798988756.html

норвегия

шпицберген

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвегия, шпицберген, россия, в мире, андрей клишас