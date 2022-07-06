03:44 06.07.2022 (обновлено: 05:17 06.07.2022)
Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена
Сенатор Совфеда Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать соглашения по Шпицбергену
Архипелаг Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств не стала для Осло "печальной реальностью", заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Министерство иностранных дел Норвегии, в свою очередь, считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.
Клишас процитировал сообщения СМИ, согласно которым скандинавские страны назвали инициативу Володина "российской провокацией".
"Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства", — написал Клишас.
29 июня Норвегия отклонила просьбу России исключить из-под санкций и пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" на границе между двумя странами.