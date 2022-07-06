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Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена - РИА Новости, 06.07.2022
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Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена
Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена - РИА Новости, 06.07.2022
Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена
Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:44
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норвегия
шпицберген
россия
в мире
андрей клишас
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств не стала для Осло "печальной реальностью", заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Министерство иностранных дел Норвегии, в свою очередь, считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.Клишас процитировал сообщения СМИ, согласно которым скандинавские страны назвали инициативу Володина "российской провокацией".29 июня Норвегия отклонила просьбу России исключить из-под санкций и пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" на границе между двумя странами.
https://ria.ru/20220630/shpitsbergen-1799314664.html
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норвегия, шпицберген, россия, в мире, андрей клишас
03:44 06.07.2022 (обновлено: 05:17 06.07.2022)
 
Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена

Сенатор Совфеда Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать соглашения по Шпицбергену

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкАрхипелаг Шпицберген
Архипелаг Шпицберген - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств не стала для Осло "печальной реальностью", заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Министерство иностранных дел Норвегии, в свою очередь, считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 16:14
Лавров ожидает ответа от Норвегии по ситуации с грузами на Шпицберген
Клишас процитировал сообщения СМИ, согласно которым скандинавские страны назвали инициативу Володина "российской провокацией".

"Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства", — написал Клишас.

29 июня Норвегия отклонила просьбу России исключить из-под санкций и пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" на границе между двумя странами.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 14:13
В МИД пригрозили Осло ответными мерами из-за ситуации вокруг Шпицбергена
 
НорвегияШпицбергенРоссияВ миреАндрей Клишас
 
 
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