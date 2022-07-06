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В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/shakhta-1800555805.html
В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела
В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела - РИА Новости, 06.07.2022
В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела
Всех горняков, находившихся под землей в обесточенной после обстрела Донецка шахты, подняли на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T00:04
2022-07-06T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Всех горняков, находившихся под землей в обесточенной после обстрела Донецка шахты, подняли на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.Во вторник штаб писал, что из-за обстрела Донецка украинскими войсками оказалась обесточена шахта имени Засядько, под землей были 66 горняков. Позднее министерство угля и энергетики ДНР заявило, что никто в шахте не пострадал."Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов горняки подняты на поверхность", — сообщил штаб.
https://ria.ru/20220706/pvo-1800556422.html
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в мире, днр, украина
00:04 06.07.2022 (обновлено: 00:29 06.07.2022)
 
В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела

В ДНР вывели на поверхность горняков, оказавшихся под землей в шахте после обстрела

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Донецкой области
Последствия обстрелов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
Последствия обстрелов в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Всех горняков, находившихся под землей в обесточенной после обстрела Донецка шахты, подняли на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.
Во вторник штаб писал, что из-за обстрела Донецка украинскими войсками оказалась обесточена шахта имени Засядько, под землей были 66 горняков. Позднее министерство угля и энергетики ДНР заявило, что никто в шахте не пострадал.
"Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов горняки подняты на поверхность", — сообщил штаб.
Подразделения противовоздушной обороны ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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