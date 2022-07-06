https://ria.ru/20220706/shakhta-1800555805.html
В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела
В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела - РИА Новости, 06.07.2022
В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела
Всех горняков, находившихся под землей в обесточенной после обстрела Донецка шахты, подняли на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T00:04
2022-07-06T00:04
2022-07-06T00:29
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Всех горняков, находившихся под землей в обесточенной после обстрела Донецка шахты, подняли на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.Во вторник штаб писал, что из-за обстрела Донецка украинскими войсками оказалась обесточена шахта имени Засядько, под землей были 66 горняков. Позднее министерство угля и энергетики ДНР заявило, что никто в шахте не пострадал."Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов горняки подняты на поверхность", — сообщил штаб.
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в мире, днр, украина
00:04 06.07.2022 (обновлено: 00:29 06.07.2022)
В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела
В ДНР вывели на поверхность горняков, оказавшихся под землей в шахте после обстрела