https://ria.ru/20220706/shakhta-1800555805.html

В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела

В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела - РИА Новости, 06.07.2022

В ДНР вывели на поверхность горняков, оставшихся в шахте после обстрела

Всех горняков, находившихся под землей в обесточенной после обстрела Донецка шахты, подняли на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T00:04

2022-07-06T00:04

2022-07-06T00:29

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148986/11/1489861113_0:74:2088:1249_1920x0_80_0_0_4d631768fd185f44a1c1f628a16ef8aa.jpg

ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Всех горняков, находившихся под землей в обесточенной после обстрела Донецка шахты, подняли на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.Во вторник штаб писал, что из-за обстрела Донецка украинскими войсками оказалась обесточена шахта имени Засядько, под землей были 66 горняков. Позднее министерство угля и энергетики ДНР заявило, что никто в шахте не пострадал."Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов горняки подняты на поверхность", — сообщил штаб.

https://ria.ru/20220706/pvo-1800556422.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днр, украина