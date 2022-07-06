https://ria.ru/20220706/sessiya-1800733969.html
Госдума закрыла весеннюю сессию
Госдума закрыла весеннюю сессию - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума закрыла весеннюю сессию
Весенняя сессия Госдумы восьмого созыва закрылась, спикер Госдумы Вячеслав Володин перед закрытием поделился с депутатами статистикой о принятых законах. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:41
2022-07-06T16:41
2022-07-06T16:41
россия
политика
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Весенняя сессия Госдумы восьмого созыва закрылась, спикер Госдумы Вячеслав Володин перед закрытием поделился с депутатами статистикой о принятых законах.По словам Володина, 63,4% принятых законов - это законы прямого действия."Это очень важный показатель. Для сравнения -в это больше на 1,5%, чем в прошлом созыве. Вот количественные показатели нашей работы", - отметил он.В конце заседания депутаты исполнили гимн России.
https://ria.ru/20220706/gosduma-1800642705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, госдума рф, вячеслав володин
Госдума закрыла весеннюю сессию
Весенняя сессия Госдумы восьмого созыва закрылась
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Весенняя сессия Госдумы восьмого созыва закрылась, спикер Госдумы Вячеслав Володин перед закрытием поделился с депутатами статистикой о принятых законах.
"361 федеральный закон принят. Из этого количества 35,2% социально значимые законы. Для сравнения в прошлом созыве таких законов 21,5%", - сообщил он.
По словам Володина, 63,4% принятых законов - это законы прямого действия.
"Это очень важный показатель. Для сравнения -в это больше на 1,5%, чем в прошлом созыве. Вот количественные показатели нашей работы", - отметил он.
В конце заседания депутаты исполнили гимн России.