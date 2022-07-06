https://ria.ru/20220706/sessiya-1800733969.html

Госдума закрыла весеннюю сессию

Госдума закрыла весеннюю сессию - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума закрыла весеннюю сессию

Весенняя сессия Госдумы восьмого созыва закрылась, спикер Госдумы Вячеслав Володин перед закрытием поделился с депутатами статистикой о принятых законах. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:41

2022-07-06T16:41

2022-07-06T16:41

россия

политика

госдума рф

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Весенняя сессия Госдумы восьмого созыва закрылась, спикер Госдумы Вячеслав Володин перед закрытием поделился с депутатами статистикой о принятых законах.По словам Володина, 63,4% принятых законов - это законы прямого действия."Это очень важный показатель. Для сравнения -в это больше на 1,5%, чем в прошлом созыве. Вот количественные показатели нашей работы", - отметил он.В конце заседания депутаты исполнили гимн России.

https://ria.ru/20220706/gosduma-1800642705.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, госдума рф, вячеслав володин