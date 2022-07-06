Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины
Глава МВД Сербии Вулин упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Европейский парламент лицемерно требует от Сербии ввести санкции против России и признать независимость самопровозглашенного Косово, при этом сам ЕС с начала конфликта на Украине ведет разрозненную и несамостоятельную политику, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в среду, что некоторые депутаты Европарламента на заседании в Страсбурге призывали в рамках обсуждавшейся резолюции официально заморозить евроинтеграцию Сербии. Принятый в итоге документ требует от официального Белграда нормализации отношений "на основании взаимного признания" с самопровозглашенной республикой Косово и согласованности с внешней политикой ЕС, включая поддержку санкций против РФ для прогресса на пути к членству в Евросоюзе.
"Европарламент потребовал от Сербии присоединиться к войне против России и признать так называемое Косово. За вступление в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным союзником в самые тяжелые моменты нашего существования, ЕС как награду нам предлагает признать Косово государством", - цитирует МВД Вулина.
"Наверняка в Европарламенте есть кто-то, кто думает, что Сербия на это согласится, но такой разум пока еще медициной не зарегистрирован. Лицемерие не болезнь, если бы было ей, то Европарламенту потребовалась бы коллективная терапия. ЕС с начала конфликта на Украине ведет себя не как союз государств, а как собрание территорий, которые не имеют ни своей политики, ни своих интересов, поэтому им Сербия, как самостоятельное государство, настолько мешает", - указал министр внутренних дел.
По его словам, на какие бы уступки не согласилась Сербия, нет никаких гарантий, что от нее не потребуют отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине или "на алтарь европейских ценностей положить жизни наших военных в борьбе с Россией".