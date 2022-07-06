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Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины - РИА Новости, 06.07.2022
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Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины - РИА Новости, 06.07.2022
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины
Европейский парламент лицемерно требует от Сербии ввести санкции против России и признать независимость самопровозглашенного Косово, при этом сам ЕС с начала... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:21
2022-07-06T19:21
в мире
сербия
россия
евросоюз
европарламент
александр вулин
мвд сербии
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БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Европейский парламент лицемерно требует от Сербии ввести санкции против России и признать независимость самопровозглашенного Косово, при этом сам ЕС с начала конфликта на Украине ведет разрозненную и несамостоятельную политику, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.Президент Сербии Александр Вучич сообщил в среду, что некоторые депутаты Европарламента на заседании в Страсбурге призывали в рамках обсуждавшейся резолюции официально заморозить евроинтеграцию Сербии. Принятый в итоге документ требует от официального Белграда нормализации отношений "на основании взаимного признания" с самопровозглашенной республикой Косово и согласованности с внешней политикой ЕС, включая поддержку санкций против РФ для прогресса на пути к членству в Евросоюзе."Европарламент потребовал от Сербии присоединиться к войне против России и признать так называемое Косово. За вступление в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным союзником в самые тяжелые моменты нашего существования, ЕС как награду нам предлагает признать Косово государством", - цитирует МВД Вулина."Наверняка в Европарламенте есть кто-то, кто думает, что Сербия на это согласится, но такой разум пока еще медициной не зарегистрирован. Лицемерие не болезнь, если бы было ей, то Европарламенту потребовалась бы коллективная терапия. ЕС с начала конфликта на Украине ведет себя не как союз государств, а как собрание территорий, которые не имеют ни своей политики, ни своих интересов, поэтому им Сербия, как самостоятельное государство, настолько мешает", - указал министр внутренних дел.По его словам, на какие бы уступки не согласилась Сербия, нет никаких гарантий, что от нее не потребуют отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине или "на алтарь европейских ценностей положить жизни наших военных в борьбе с Россией".
https://ria.ru/20220630/putin-1799161814.html
https://ria.ru/20220624/evrointegratsiya-1797876368.html
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в мире, сербия, россия, евросоюз, европарламент, александр вулин, мвд сербии
19:21 06.07.2022
 
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины

Глава МВД Сербии Вулин упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Европейский парламент лицемерно требует от Сербии ввести санкции против России и признать независимость самопровозглашенного Косово, при этом сам ЕС с начала конфликта на Украине ведет разрозненную и несамостоятельную политику, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в среду, что некоторые депутаты Европарламента на заседании в Страсбурге призывали в рамках обсуждавшейся резолюции официально заморозить евроинтеграцию Сербии. Принятый в итоге документ требует от официального Белграда нормализации отношений "на основании взаимного признания" с самопровозглашенной республикой Косово и согласованности с внешней политикой ЕС, включая поддержку санкций против РФ для прогресса на пути к членству в Евросоюзе.
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"Европарламент потребовал от Сербии присоединиться к войне против России и признать так называемое Косово. За вступление в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным союзником в самые тяжелые моменты нашего существования, ЕС как награду нам предлагает признать Косово государством", - цитирует МВД Вулина.
"Наверняка в Европарламенте есть кто-то, кто думает, что Сербия на это согласится, но такой разум пока еще медициной не зарегистрирован. Лицемерие не болезнь, если бы было ей, то Европарламенту потребовалась бы коллективная терапия. ЕС с начала конфликта на Украине ведет себя не как союз государств, а как собрание территорий, которые не имеют ни своей политики, ни своих интересов, поэтому им Сербия, как самостоятельное государство, настолько мешает", - указал министр внутренних дел.
По его словам, на какие бы уступки не согласилась Сербия, нет никаких гарантий, что от нее не потребуют отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине или "на алтарь европейских ценностей положить жизни наших военных в борьбе с Россией".
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