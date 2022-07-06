https://ria.ru/20220706/serbiya-1800789190.html

Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины

Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины - РИА Новости, 06.07.2022

Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины

Европейский парламент лицемерно требует от Сербии ввести санкции против России и признать независимость самопровозглашенного Косово, при этом сам ЕС с начала... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:21

2022-07-06T19:21

2022-07-06T19:21

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БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Европейский парламент лицемерно требует от Сербии ввести санкции против России и признать независимость самопровозглашенного Косово, при этом сам ЕС с начала конфликта на Украине ведет разрозненную и несамостоятельную политику, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.Президент Сербии Александр Вучич сообщил в среду, что некоторые депутаты Европарламента на заседании в Страсбурге призывали в рамках обсуждавшейся резолюции официально заморозить евроинтеграцию Сербии. Принятый в итоге документ требует от официального Белграда нормализации отношений "на основании взаимного признания" с самопровозглашенной республикой Косово и согласованности с внешней политикой ЕС, включая поддержку санкций против РФ для прогресса на пути к членству в Евросоюзе."Европарламент потребовал от Сербии присоединиться к войне против России и признать так называемое Косово. За вступление в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным союзником в самые тяжелые моменты нашего существования, ЕС как награду нам предлагает признать Косово государством", - цитирует МВД Вулина."Наверняка в Европарламенте есть кто-то, кто думает, что Сербия на это согласится, но такой разум пока еще медициной не зарегистрирован. Лицемерие не болезнь, если бы было ей, то Европарламенту потребовалась бы коллективная терапия. ЕС с начала конфликта на Украине ведет себя не как союз государств, а как собрание территорий, которые не имеют ни своей политики, ни своих интересов, поэтому им Сербия, как самостоятельное государство, настолько мешает", - указал министр внутренних дел.По его словам, на какие бы уступки не согласилась Сербия, нет никаких гарантий, что от нее не потребуют отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине или "на алтарь европейских ценностей положить жизни наших военных в борьбе с Россией".

https://ria.ru/20220630/putin-1799161814.html

https://ria.ru/20220624/evrointegratsiya-1797876368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сербия, россия, евросоюз, европарламент, александр вулин, мвд сербии