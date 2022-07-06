Госдума разрешила фермерам арендовать у государства сельхозземли без торгов
Госдума упростила аренду государственных и муниципальных сельхозземель для фермеров
Посевная в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий для фермеров аренду государственных и муниципальных сельхозземель: с 1 января 2023 года они смогут получать такие земельные участки аренду без торгов на срок до пяти лет, причем многократно, а также получают право приоритетного выкупа арендуемого участка.
Вместе с тем таким лицам запрещается изменять целевое назначение полученного в аренду земельного участка, передавать участок третьим лицам (в том числе в субаренду), а право его аренды - в залог. Также нельзя вносить участок в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.
Первоначальная редакция предусматривала однократность предоставления земельных участков фермерам в аренду без проведения торгов, но в рамках второго чтения она была уточнена.
"Получалось, что гражданин или фермер, являясь добросовестным владельцем земельного участка, будет осваивать и вкладывать в него средства, а через пять лет должен будет подавать заявку на этот земельный участок, но уже на общих основаниях, что делает этого собственника уязвимым и отбивает желание вкладываться в развитие участка. Поэтому по инициативе партии "Единая Россия" были внесены поправки, позволяющие гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству воспользоваться правом получения земельного участка в аренду без торгов многократно, а также приоритетного права выкупа арендатором такого участка", - сообщила журналистам зампред комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина.
Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, упрощение аренды сельхозземель дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств, которым непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах. Правительство рассчитывает, что это позволит малым и особенно семейным агропредприятиям нарастить объемы производства.