https://ria.ru/20220706/santana-1800637693.html
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта - РИА Новости, 06.07.2022
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта под Детройтом (штат Мичиган), пишет TMZ. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:51
2022-07-06T13:51
2022-07-06T15:56
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Карлос Сантана потерял сознание во время концерта под Детройтом (штат Мичиган), пишет TMZ. Это произошло, когда он уже исполнил четыре или пять песен. В какой-то момент музыкант сел рядом с барабанами, а потом повалился навзничь. На помощь ему поспешила группа сотрудников, в том числе медики. По словам его представителя, 75-летний гитарист упал в обморок из-за теплового удара (heat exhaustion) и обезвоживания. Его доставили в больницу. Сейчас культовый музыкант "чувствует себя хорошо".
https://ria.ru/20220624/pinkfloyd-1797971355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, знаменитости, звезды
13:51 06.07.2022 (обновлено: 15:56 06.07.2022)
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта из-за теплового удара и обезвоживания