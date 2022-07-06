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Карлос Сантана потерял сознание во время концерта - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
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Карлос Сантана потерял сознание во время концерта
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта - РИА Новости, 06.07.2022
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта под Детройтом (штат Мичиган), пишет TMZ. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:51
2022-07-06T15:56
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Карлос Сантана потерял сознание во время концерта под Детройтом (штат Мичиган), пишет TMZ. Это произошло, когда он уже исполнил четыре или пять песен. В какой-то момент музыкант сел рядом с барабанами, а потом повалился навзничь. На помощь ему поспешила группа сотрудников, в том числе медики. По словам его представителя, 75-летний гитарист упал в обморок из-за теплового удара (heat exhaustion) и обезвоживания. Его доставили в больницу. Сейчас культовый музыкант "чувствует себя хорошо".
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новости культуры, музыка, знаменитости, звезды
13:51 06.07.2022 (обновлено: 15:56 06.07.2022)
 
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта

Карлос Сантана потерял сознание во время концерта из-за теплового удара и обезвоживания

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарлос Сантана
Карлос Сантана - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Карлос Сантана потерял сознание во время концерта под Детройтом (штат Мичиган), пишет TMZ.
Это произошло, когда он уже исполнил четыре или пять песен. В какой-то момент музыкант сел рядом с барабанами, а потом повалился навзничь. На помощь ему поспешила группа сотрудников, в том числе медики.
По словам его представителя, 75-летний гитарист упал в обморок из-за теплового удара (heat exhaustion) и обезвоживания.
Его доставили в больницу. Сейчас культовый музыкант "чувствует себя хорошо".
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