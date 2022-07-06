https://ria.ru/20220706/sanktsii-1800800109.html

США ввели санкции против 13 компаний, связанных с нефтяным сектором Ираном

США ввели санкции против 13 компаний, связанных с нефтяным сектором Ираном - РИА Новости, 06.07.2022

США ввели санкции против 13 компаний, связанных с нефтяным сектором Ираном

США вводят санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц за участие в "незаконных" продажах и перевозках иранской нефти, сообщило... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:18

2022-07-06T20:18

2022-07-06T21:38

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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США вводят санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц за участие в "незаконных" продажах и перевозках иранской нефти, сообщило американское министерство финансов и госдепартамент.Санкционный список пополнили фирмы, зарегистрированные в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Китае, Сингапуре и Вьетнаме, нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы."США вводят санкции против 15 физических лиц и структур, которые участвуют в незаконной продаже и транспортировке иранской нефти, нефте- и нефтехимических продуктов", - сказано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена."Эти структуры, расположенные в Иране, Вьетнаме, Сингапуре, ОАЭ и Гонконге, поддерживали иранскую торговлю энергоносителями, которая принесла миллионы долларов прибыли", - добавил он.Блинкен заявил, что США намерены продолжать применять санкции в отношении экспорта нефти, нефтепродуктов и нефтехимии из Ирана, пока тот не согласится вернуться к ядерной сделке.Санкции по линии министерства финансов предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20220705/svpd-1800438458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, иран, оаэ, сингапур