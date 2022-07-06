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В Румынии автобус с туристами врезался в здание - РИА Новости, 06.07.2022
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Туризм
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В Румынии автобус с туристами врезался в здание
В Румынии автобус с туристами врезался в здание - РИА Новости, 06.07.2022
В Румынии автобус с туристами врезался в здание
Один человек погиб и несколько пострадали в результате серьезного ДТП, автобус с польскими туристами потерял управление на севере Румынии, сообщил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:18
2022-07-06T11:18
туризм
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ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате серьезного ДТП, автобус с польскими туристами потерял управление на севере Румынии, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.Во вторник автобус с 51 пассажиром врезался в здание в местности Мойсей. "Один погиб, это был водитель", — сказал представитель ведомства.Восемь пострадавших доставили в местную больницу. "Один турист серьезно ранен, повреждено бедро, ему придется задержаться в Румынии или же возможна транспортировка в Польшу лежа. Второй путешественник сломал ногу, у третьего и четвертого сотрясение мозга", — рассказал пресс-секретарь.Причины произошедшего выясняют румынские службы. Туристическое бюро высылает за желающими вернуться в Польшу клиентами новый автобус.
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туризм, румыния, польша, новости - туризм, туристы
11:18 06.07.2022
 
В Румынии автобус с туристами врезался в здание

МИД Польши: в Румынии автобус с польскими туристами врезался в здание, водитель погиб

© Depositphotos / twindesignerБухарест, Румыния
Бухарест, Румыния - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Depositphotos / twindesigner
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате серьезного ДТП, автобус с польскими туристами потерял управление на севере Румынии, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Во вторник автобус с 51 пассажиром врезался в здание в местности Мойсей. "Один погиб, это был водитель", — сказал представитель ведомства.
Восемь пострадавших доставили в местную больницу. "Один турист серьезно ранен, повреждено бедро, ему придется задержаться в Румынии или же возможна транспортировка в Польшу лежа. Второй путешественник сломал ногу, у третьего и четвертого сотрясение мозга", — рассказал пресс-секретарь.
Причины произошедшего выясняют румынские службы. Туристическое бюро высылает за желающими вернуться в Польшу клиентами новый автобус.
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