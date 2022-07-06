https://ria.ru/20220706/rumyniya-1800604675.html
В Румынии автобус с туристами врезался в здание
В Румынии автобус с туристами врезался в здание - РИА Новости, 06.07.2022
В Румынии автобус с туристами врезался в здание
Один человек погиб и несколько пострадали в результате серьезного ДТП, автобус с польскими туристами потерял управление на севере Румынии, сообщил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:18
2022-07-06T11:18
2022-07-06T11:18
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ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате серьезного ДТП, автобус с польскими туристами потерял управление на севере Румынии, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.Во вторник автобус с 51 пассажиром врезался в здание в местности Мойсей. "Один погиб, это был водитель", — сказал представитель ведомства.Восемь пострадавших доставили в местную больницу. "Один турист серьезно ранен, повреждено бедро, ему придется задержаться в Румынии или же возможна транспортировка в Польшу лежа. Второй путешественник сломал ногу, у третьего и четвертого сотрясение мозга", — рассказал пресс-секретарь.Причины произошедшего выясняют румынские службы. Туристическое бюро высылает за желающими вернуться в Польшу клиентами новый автобус.
https://ria.ru/20220706/khurgada-1800570266.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, румыния, польша, новости - туризм, туристы
В Румынии автобус с туристами врезался в здание
МИД Польши: в Румынии автобус с польскими туристами врезался в здание, водитель погиб
ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате серьезного ДТП, автобус с польскими туристами потерял управление на севере Румынии, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Во вторник автобус с 51 пассажиром врезался в здание в местности Мойсей. "Один погиб, это был водитель", — сказал представитель ведомства.
Восемь пострадавших доставили в местную больницу. "Один турист серьезно ранен, повреждено бедро, ему придется задержаться в Румынии или же возможна транспортировка в Польшу лежа. Второй путешественник сломал ногу, у третьего и четвертого сотрясение мозга", — рассказал пресс-секретарь.
Причины произошедшего выясняют румынские службы. Туристическое бюро высылает за желающими вернуться в Польшу клиентами новый автобус.