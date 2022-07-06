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Инвестстратег рассказал о начале фазы отката рубля - РИА Новости, 06.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220706/rubl-1800555450.html
Инвестстратег рассказал о начале фазы отката рубля
Инвестстратег рассказал о начале фазы отката рубля - РИА Новости, 06.07.2022
Инвестстратег рассказал о начале фазы отката рубля
В начале июля рубль, укрепившийся в последние несколько месяцев, начал слабеть. И разворот тренда может продолжиться, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:15
2022-07-06T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
александр бахтин (экономист)
рубль
бкс мир инвестиций
доллар
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В начале июля рубль, укрепившийся в последние несколько месяцев, начал слабеть. И разворот тренда может продолжиться, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.В качестве причин эксперт назвал начавшееся восстановление импорта, отказ ряда компаний от дивидендных выплат за прошлый год, а также возможность выкупа валюты и активов дружественных и нейтральных стран.Все это приблизит курс рубля к более адекватным рыночным условиям и сделает его удобнее для наполняемости бюджета и доходов экспортеров, уверен Бахтин.
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экономика, россия, александр бахтин (экономист), рубль, бкс мир инвестиций, доллар
03:15 06.07.2022
 
Инвестстратег рассказал о начале фазы отката рубля

Инвестстратег Бахтин: к началу осени доллар может закрепиться на уровне 60-65 рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В начале июля рубль, укрепившийся в последние несколько месяцев, начал слабеть. И разворот тренда может продолжиться, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.
“К началу осени доллар может закрепиться на уровне 60-65 рублей, а завершить год курс может в районе 70-75”, — указал он.
В качестве причин эксперт назвал начавшееся восстановление импорта, отказ ряда компаний от дивидендных выплат за прошлый год, а также возможность выкупа валюты и активов дружественных и нейтральных стран.
Все это приблизит курс рубля к более адекватным рыночным условиям и сделает его удобнее для наполняемости бюджета и доходов экспортеров, уверен Бахтин.
Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 06:11
Эксперт объяснил, почему наличный доллар лучше купить сейчас
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияАлександр Бахтин (экономист)РубльБКС Мир инвестицийДоллар
 
 
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