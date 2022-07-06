https://ria.ru/20220706/rubl-1800555450.html
Инвестстратег рассказал о начале фазы отката рубля
Инвестстратег рассказал о начале фазы отката рубля - РИА Новости, 06.07.2022
Инвестстратег рассказал о начале фазы отката рубля
В начале июля рубль, укрепившийся в последние несколько месяцев, начал слабеть. И разворот тренда может продолжиться, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:15
2022-07-06T03:15
2022-07-06T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
александр бахтин (экономист)
рубль
бкс мир инвестиций
доллар
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В начале июля рубль, укрепившийся в последние несколько месяцев, начал слабеть. И разворот тренда может продолжиться, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.В качестве причин эксперт назвал начавшееся восстановление импорта, отказ ряда компаний от дивидендных выплат за прошлый год, а также возможность выкупа валюты и активов дружественных и нейтральных стран.Все это приблизит курс рубля к более адекватным рыночным условиям и сделает его удобнее для наполняемости бюджета и доходов экспортеров, уверен Бахтин.
https://ria.ru/20220630/dollar-1799152833.html
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экономика, россия, александр бахтин (экономист), рубль, бкс мир инвестиций, доллар
Инвестстратег рассказал о начале фазы отката рубля
Инвестстратег Бахтин: к началу осени доллар может закрепиться на уровне 60-65 рублей