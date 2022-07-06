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Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной - РИА Новости, 06.07.2022
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Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной
Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной - РИА Новости, 06.07.2022
Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной
Идея наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом абсурдна и потенциально создаёт угрозу существованию человечества, заявил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:13
2022-07-06T11:20
дмитрий медведев
россия
в мире
сша
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Идея наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом абсурдна и потенциально создаёт угрозу существованию человечества, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России. Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества", - написал он в своем Telegram-канале.
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дмитрий медведев, россия, в мире, сша
11:13 06.07.2022 (обновлено: 11:20 06.07.2022)
 
Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной

Медведев назвал идею наказать ядерную державу абсурдной и угрожающей человечеству

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Идея наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом абсурдна и потенциально создаёт угрозу существованию человечества, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России. Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества", - написал он в своем Telegram-канале.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 18:15
Минфин США признал, что желание "наказать Россию" ударило по Вашингтону
 
Дмитрий МедведевРоссияВ миреСША
 
 
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