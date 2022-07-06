https://ria.ru/20220706/rossiya-1800616265.html
Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной
Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной - РИА Новости, 06.07.2022
Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной
Идея наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом абсурдна и потенциально создаёт угрозу существованию человечества, заявил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:13
2022-07-06T11:13
2022-07-06T11:20
дмитрий медведев
россия
в мире
сша
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Идея наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом абсурдна и потенциально создаёт угрозу существованию человечества, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России. Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий медведев, россия, в мире, сша
11:13 06.07.2022 (обновлено: 11:20 06.07.2022)
Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной
Медведев назвал идею наказать ядерную державу абсурдной и угрожающей человечеству