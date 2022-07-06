https://ria.ru/20220706/rossiya-1800616265.html

Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной

Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной - РИА Новости, 06.07.2022

Медведев назвал идею наказать Россию абсурдной

Идея наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом абсурдна и потенциально создаёт угрозу существованию человечества, заявил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:13

2022-07-06T11:13

2022-07-06T11:20

дмитрий медведев

россия

в мире

сша

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Идея наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом абсурдна и потенциально создаёт угрозу существованию человечества, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России. Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества", - написал он в своем Telegram-канале.

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, в мире, сша