Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после ремонта
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиВоробьев проверил готовность роддома в Красногорске после ремонта
Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после ремонта
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду проверил готовность роддома в городском округе Красногорск после проведенного капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Здание было построено в 1982 году и было закрыто на ремонт в марте прошлого года. На время работ пациентки были переведены в Химки, Одницово, Балашиху, Наро-Фоминск и МОНИИАГ в Москве. Согласно справке пресс-службы, объект готов на 99%, в настоящее время ведутся пуско-наладочные работы инженерного и лифтового оборудования.
"В Красногорске - огромная территория, и роддом здесь нуждался в модернизации. То, что мы сегодня видим, соответствует самым современным стандартам. Команда врачей набрана, уже готова к работе – это ключевое. Я желаю вам успехов", - приводятся слова Воробьева
После обновления здания в роддоме на 25% увеличится количество коек, в два раза вырастет число индивидуальных родильных залов, а также появится вторая операционная для одновременного проведения плановых и экстренных хирургических вмешательств. Прием планируется возобновить с 15 июля.