https://ria.ru/20220706/roddom-1800640060.html

Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после ремонта

Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после ремонта - РИА Новости, 06.07.2022

Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после ремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду проверил готовность роддома в городском округе Красногорск после проведенного капитального ремонта,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:16

2022-07-06T12:16

2022-07-06T12:16

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду проверил готовность роддома в городском округе Красногорск после проведенного капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Здание было построено в 1982 году и было закрыто на ремонт в марте прошлого года. На время работ пациентки были переведены в Химки, Одницово, Балашиху, Наро-Фоминск и МОНИИАГ в Москве. Согласно справке пресс-службы, объект готов на 99%, в настоящее время ведутся пуско-наладочные работы инженерного и лифтового оборудования."В Красногорске - огромная территория, и роддом здесь нуждался в модернизации. То, что мы сегодня видим, соответствует самым современным стандартам. Команда врачей набрана, уже готова к работе – это ключевое. Я желаю вам успехов", - приводятся слова ВоробьеваПосле обновления здания в роддоме на 25% увеличится количество коек, в два раза вырастет число индивидуальных родильных залов, а также появится вторая операционная для одновременного проведения плановых и экстренных хирургических вмешательств. Прием планируется возобновить с 15 июля.

https://ria.ru/20220629/meditsina-1799050892.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск, химки, балашиха, общество