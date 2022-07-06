https://ria.ru/20220706/reorganizatsiya-1800702740.html
Госдума приняла закон об особенностях реорганизации банков под санкциями
Госдума приняла закон об особенностях реорганизации банков под санкциями - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон об особенностях реорганизации банков под санкциями
Госдума приняла закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:31
2022-07-06T15:31
2022-07-06T15:31
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран.Документ допускает для кредитных организаций под санкциями реорганизацию в форме выделения нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к таким реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.Согласно закону, подобную реорганизацию банки под санкциями будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения - прекращения обязательств и возмещения убытков.При этом иностранные кредиторы из недружественных стран в связи с реорганизацией кредитной организации в форме выделения будут не вправе требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.Кроме того, до 1 июля 2023 года включительно допускается уменьшение величины собственных средств (капитала) кредитной организации по итогам отчетного месяца ниже уровня ее уставного капитала без применения к ней мер по предупреждению банкротства, финансового оздоровления или ее ликвидации.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220316/krym-1778395763.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, госдума рф
Госдума приняла закон об особенностях реорганизации банков под санкциями
Госдума приняла закон, уточняющий особенности реорганизации банков под санкциями
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума
приняла закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран.
Документ допускает для кредитных организаций под санкциями
реорганизацию в форме выделения нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к таким реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.
Согласно закону, подобную реорганизацию банки под санкциями будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.
Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения - прекращения обязательств и возмещения убытков.
При этом иностранные кредиторы из недружественных стран в связи с реорганизацией кредитной организации в форме выделения будут не вправе требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.
Кроме того, до 1 июля 2023 года включительно допускается уменьшение величины собственных средств (капитала) кредитной организации по итогам отчетного месяца ниже уровня ее уставного капитала без применения к ней мер по предупреждению банкротства, финансового оздоровления или ее ликвидации.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.