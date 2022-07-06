https://ria.ru/20220706/reorganizatsiya-1800702740.html

Госдума приняла закон об особенностях реорганизации банков под санкциями

Госдума приняла закон об особенностях реорганизации банков под санкциями - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума приняла закон об особенностях реорганизации банков под санкциями

Госдума приняла закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:31

2022-07-06T15:31

2022-07-06T15:31

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран.Документ допускает для кредитных организаций под санкциями реорганизацию в форме выделения нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к таким реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.Согласно закону, подобную реорганизацию банки под санкциями будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения - прекращения обязательств и возмещения убытков.При этом иностранные кредиторы из недружественных стран в связи с реорганизацией кредитной организации в форме выделения будут не вправе требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.Кроме того, до 1 июля 2023 года включительно допускается уменьшение величины собственных средств (капитала) кредитной организации по итогам отчетного месяца ниже уровня ее уставного капитала без применения к ней мер по предупреждению банкротства, финансового оздоровления или ее ликвидации.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220316/krym-1778395763.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, госдума рф