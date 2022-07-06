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Мэр Донецка оценил масштаб разрушений после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/razursheniya-1800796661.html
Мэр Донецка оценил масштаб разрушений после обстрелов со стороны ВСУ
Мэр Донецка оценил масштаб разрушений после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022
Мэр Донецка оценил масштаб разрушений после обстрелов со стороны ВСУ
Разрушения Донецка из-за обстрелов украинских боевиков с начала российской спецоперации по демилитаризации Украины в разы больше, чем в начале конфликта в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:59
2022-07-06T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Разрушения Донецка из-за обстрелов украинских боевиков с начала российской спецоперации по демилитаризации Украины в разы больше, чем в начале конфликта в Донбассе в 2014 году, сказал РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Разрушения в разы больше. Плюс плотность огня. Вы знаете статистику. Город обстреливался порядка 12 часов. Обстреливается не один район, а четыре, пять, шесть. Поэтому объем разрушений весьма значительный. Ситуация очень тяжелая. Такие артиллерийские удары всегда происходят подло и внезапно. Их нельзя предвидеть и предугадать. Обстреливаются людные места. Рынки, больницы, детские сады", - сказал Кулемзин, отвечая на вопрос, увеличилось ли количество разрушений по сравнению с 2014 годом.
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в мире, днр, вооруженные силы украины
19:59 06.07.2022 (обновлено: 20:05 06.07.2022)
 
Мэр Донецка оценил масштаб разрушений после обстрелов со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ с февраля принесли городу больше разрушений, чем в 2014 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Разрушения Донецка из-за обстрелов украинских боевиков с начала российской спецоперации по демилитаризации Украины в разы больше, чем в начале конфликта в Донбассе в 2014 году, сказал РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин.
"Разрушения в разы больше. Плюс плотность огня. Вы знаете статистику. Город обстреливался порядка 12 часов. Обстреливается не один район, а четыре, пять, шесть. Поэтому объем разрушений весьма значительный. Ситуация очень тяжелая. Такие артиллерийские удары всегда происходят подло и внезапно. Их нельзя предвидеть и предугадать. Обстреливаются людные места. Рынки, больницы, детские сады", - сказал Кулемзин, отвечая на вопрос, увеличилось ли количество разрушений по сравнению с 2014 годом.
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