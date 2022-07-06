Рейтинг@Mail.ru
Володин заявил, что США должны остановить военные биологические разработки - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/razrabotki-1800570168.html
Володин заявил, что США должны остановить военные биологические разработки
Володин заявил, что США должны остановить военные биологические разработки - РИА Новости, 06.07.2022
Володин заявил, что США должны остановить военные биологические разработки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США прекратить военные биологические разработки, которые они ведут по всему миру. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T07:57
2022-07-06T13:24
сша
вячеслав володин
в мире
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США прекратить военные биологические разработки, которые они ведут по всему миру.Так он прокомментировал заявление председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакса о том, что COVID-19, скорее всего, был создан в американской биолаборатории."Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены", — написал Володин в Telegram-канале.Он также добавил, что всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать убытки."Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии", — подчеркнул Володин.Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В начале марта 2020-го ВОЗ объявила о всемирной пандемии. За два года COVID-19 заразились почти 550 миллионов человек, свыше шести миллионов из них спасти не удалось.Все это время идут споры о происхождении возбудителя заболевания — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное, а утечку из лаборатории ученые назвали "крайне маловероятной". Другие рассматриваемые версии — передача вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html
https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вячеслав володин, в мире, госдума рф
07:57 06.07.2022 (обновлено: 13:24 06.07.2022)
 
Володин заявил, что США должны остановить военные биологические разработки

Володин потребовал от США компенсировать убытки пострадавшим от пандемии COVID-19 странам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США прекратить военные биологические разработки, которые они ведут по всему миру.
Так он прокомментировал заявление председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакса о том, что COVID-19, скорее всего, был создан в американской биолаборатории.
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 13:38Распространение коронавируса
Ослаблять внимание к пандемии коронавируса нельзя, заявил Медведев
"Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены", — написал Володин в Telegram-канале.
Он также добавил, что всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать убытки.
"Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии", — подчеркнул Володин.
Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В начале марта 2020-го ВОЗ объявила о всемирной пандемии. За два года COVID-19 заразились почти 550 миллионов человек, свыше шести миллионов из них спасти не удалось.
Все это время идут споры о происхождении возбудителя заболевания — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное, а утечку из лаборатории ученые назвали "крайне маловероятной". Другие рассматриваемые версии — передача вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
Изображение коронавируса, полученное с помощью электронного микроскопа - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 05:41Распространение коронавируса
ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2
 
СШАВячеслав ВолодинВ миреГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала