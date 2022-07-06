https://ria.ru/20220706/razrabotki-1800570168.html

Володин заявил, что США должны остановить военные биологические разработки

Володин заявил, что США должны остановить военные биологические разработки - РИА Новости, 06.07.2022

Володин заявил, что США должны остановить военные биологические разработки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США прекратить военные биологические разработки, которые они ведут по всему миру. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T07:57

2022-07-06T07:57

2022-07-06T13:24

сша

вячеслав володин

в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США прекратить военные биологические разработки, которые они ведут по всему миру.Так он прокомментировал заявление председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакса о том, что COVID-19, скорее всего, был создан в американской биолаборатории."Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены", — написал Володин в Telegram-канале.Он также добавил, что всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать убытки."Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии", — подчеркнул Володин.Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В начале марта 2020-го ВОЗ объявила о всемирной пандемии. За два года COVID-19 заразились почти 550 миллионов человек, свыше шести миллионов из них спасти не удалось.Все это время идут споры о происхождении возбудителя заболевания — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное, а утечку из лаборатории ученые назвали "крайне маловероятной". Другие рассматриваемые версии — передача вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html

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сша, вячеслав володин, в мире, госдума рф