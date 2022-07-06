https://ria.ru/20220706/rabota-1800680671.html

Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров

Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров - РИА Новости, 06.07.2022

Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за определение критериев оценки деятельности министров и ведомств, которые им подчиняются, по вопросам... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:30

2022-07-06T14:30

2022-07-06T14:30

госдума рф

вячеслав володин

импортозамещение

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за определение критериев оценки деятельности министров и ведомств, которые им подчиняются, по вопросам импортозамещения."Кто нам мешает при заслушивании министров в рамках правительственных часов взять и определить критерии оценки их деятельности, эффективность работы их структур по импортозамещению", - сказал он во время пленарного заседания в среду.

https://ria.ru/20220302/filmy-1775973074.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

госдума рф, вячеслав володин, импортозамещение