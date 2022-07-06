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Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров - РИА Новости, 06.07.2022
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Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров
Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров - РИА Новости, 06.07.2022
Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за определение критериев оценки деятельности министров и ведомств, которые им подчиняются, по вопросам... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:30
2022-07-06T14:30
госдума рф
вячеслав володин
импортозамещение
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за определение критериев оценки деятельности министров и ведомств, которые им подчиняются, по вопросам импортозамещения."Кто нам мешает при заслушивании министров в рамках правительственных часов взять и определить критерии оценки их деятельности, эффективность работы их структур по импортозамещению", - сказал он во время пленарного заседания в среду.
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госдума рф, вячеслав володин, импортозамещение
14:30 06.07.2022
 
Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров

Володин предложил определить критерии оценки работы министров в вопросах импортозамещения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за определение критериев оценки деятельности министров и ведомств, которые им подчиняются, по вопросам импортозамещения.
"Кто нам мешает при заслушивании министров в рамках правительственных часов взять и определить критерии оценки их деятельности, эффективность работы их структур по импортозамещению", - сказал он во время пленарного заседания в среду.
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2 марта, 09:13Культура
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Госдума РФВячеслав ВолодинИмпортозамещение
 
 
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