https://ria.ru/20220706/rabota-1800680671.html
Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров
Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров - РИА Новости, 06.07.2022
Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за определение критериев оценки деятельности министров и ведомств, которые им подчиняются, по вопросам... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:30
2022-07-06T14:30
2022-07-06T14:30
госдума рф
вячеслав володин
импортозамещение
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за определение критериев оценки деятельности министров и ведомств, которые им подчиняются, по вопросам импортозамещения."Кто нам мешает при заслушивании министров в рамках правительственных часов взять и определить критерии оценки их деятельности, эффективность работы их структур по импортозамещению", - сказал он во время пленарного заседания в среду.
https://ria.ru/20220302/filmy-1775973074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, импортозамещение
Володин предложил ввести новый критерий оценки работы министров
Володин предложил определить критерии оценки работы министров в вопросах импортозамещения