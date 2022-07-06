https://ria.ru/20220706/pvo-1800556422.html
Над Стахановом в ЛНР сработала ПВО
Над Стахановом в ЛНР сработала ПВО - РИА Новости, 06.07.2022
Над Стахановом в ЛНР сработала ПВО
Системы ПВО сработали над Стахановом в Луганской народной республике, слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T00:11
2022-07-06T00:11
2022-07-06T02:03
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луганская народная республика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Системы ПВО сработали над Стахановом в Луганской народной республике, слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.По данным корреспондента, противоракеты начали перехват в 23.55 мск, затем последовала серия мощных взрывов.По сообщению представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска вечером в выпустили ракету из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Стаханову.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
https://ria.ru/20220706/shakhta-1800555805.html
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в мире, луганская народная республика, стаханов, сцкк, украина
00:11 06.07.2022 (обновлено: 02:03 06.07.2022)
Над Стахановом в ЛНР сработала ПВО
Над Стахановом в ЛНР работает ПВО, слышна серия мощных взрывов