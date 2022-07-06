https://ria.ru/20220706/putin-1800790965.html
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 06.07.2022
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отношения Турции и Армении, безопасность на армяно-азербайджанской... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:30
2022-07-06T19:30
2022-07-06T19:49
армения
турция
россия
азербайджан
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отношения Турции и Армении, безопасность на армяно-азербайджанской границе, восстановление экономических связей на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Премьер Пашинян сообщил о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.
https://ria.ru/20220701/granitsa-1799671410.html
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армения, турция, россия, азербайджан
19:30 06.07.2022 (обновлено: 19:49 06.07.2022)
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Премьер Пашинян информировал Путина о контактах по нормализации отношений Армении и Турции