https://ria.ru/20220706/puteshestviya-1800664915.html

В России назовут лучшие горнолыжные курорты страны

В России назовут лучшие горнолыжные курорты страны - РИА Новости, 06.07.2022

В России назовут лучшие горнолыжные курорты страны

В России планируют провести первую национальную премию "Горы России", чтобы определить лидеров горнолыжной индустрии, сообщает Ростуризм. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:20

2022-07-06T17:20

2022-07-06T19:24

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

нижегородская область

россия

самара

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России планируют провести первую национальную премию "Горы России", чтобы определить лидеров горнолыжной индустрии, сообщает Ростуризм.Премия станет своеобразным знаком качества для курортов, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. "Очень важно, что среди участников — не только культовые места, но и непривычные, обладающие большим потенциалом. Например, отдыхающих ждут в Крыму, Тверской, Ивановской, Нижегородской областях, а также в Самаре, Саратове, Татарстане", — сказала она.Лучших в 40 номинациях определит экспертное жюри и горнолыжники, активно путешествующие по стране. Ростуризм представит собственную номинацию — "Лучшее digital-решение".Участниками премии могут стать любые всесезонные горнолыжные курорты и комплексы, глэмпинги, экотропы, рестораны локальной кухни, горные бани, аквапарки и центры развлечений, расположенные на территории РФ. Зарегистрироваться и выбрать номинацию можно на цифровой платформе премии.Победители будут определены народным голосованием, которое продлится с 1 сентября по середину октября. Далее, 30 октября — подведение итогов, а 24 ноября — торжественная церемония награждения.По оценкам организаторов, принять участие в премии смогут порядка 220 горнолыжных комплексов из пяти субъектов РФ, а потенциальный охват составит около трех процентов населения — именно столько туристов интересует этот вид отдыха.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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