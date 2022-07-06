https://ria.ru/20220706/provokatsii-1800610497.html

Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием

Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием - РИА Новости, 06.07.2022

Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием

Москва направила в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия ноту о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:57

2022-07-06T10:57

2022-07-06T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

организация по запрещению химического оружия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800626048_153:0:2553:1350_1920x0_80_0_0_6a7a703c5e74594165f79250fbd87865.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва направила в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия ноту о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на Славянской ТЭС в Николаевке, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что ОЗХО подтвердила получение информации и оперативно распространяет ее среди государств-участников.Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с хлором в Николаевке (ДНР), чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. По его словам, украинские неонацисты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС более шести тысяч литров жидкого хлора, которые они заминировали и планируют подорвать при подходе российских войск и подразделений ДНР.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220608/provokatsiya-1794115345.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, организация по запрещению химического оружия, ситуация в днр и лнр