Рейтинг@Mail.ru
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/provokatsii-1800610497.html
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием - РИА Новости, 06.07.2022
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием
Москва направила в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия ноту о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:57
2022-07-06T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
организация по запрещению химического оружия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800626048_153:0:2553:1350_1920x0_80_0_0_6a7a703c5e74594165f79250fbd87865.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва направила в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия ноту о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на Славянской ТЭС в Николаевке, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что ОЗХО подтвердила получение информации и оперативно распространяет ее среди государств-участников.Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с хлором в Николаевке (ДНР), чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. По его словам, украинские неонацисты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС более шести тысяч литров жидкого хлора, которые они заминировали и планируют подорвать при подходе российских войск и подразделений ДНР.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220608/provokatsiya-1794115345.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800626048_122:0:2405:1712_1920x0_80_0_0_cbd9afbcd543d617610b1fa50d807b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, организация по запрещению химического оружия, ситуация в днр и лнр
10:57 06.07.2022 (обновлено: 12:07 06.07.2022)
 
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием

Россия отправила в ОЗХО более 20 нот о подготовке Украиной провокаций с химоружием

© AFP 2022 / Oleksandr GimanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / Oleksandr Gimanov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва направила в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия ноту о подготовке Киевом провокации с применением отравляющих веществ на Славянской ТЭС в Николаевке, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах — в Николаеве, в Харькове. В общей сложности уже больше двух десятков нот направили в технический секретариат", — сказал дипломат.
Он уточнил, что ОЗХО подтвердила получение информации и оперативно распространяет ее среди государств-участников.
Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с хлором в Николаевке (ДНР), чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. По его словам, украинские неонацисты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС более шести тысяч литров жидкого хлора, которые они заминировали и планируют подорвать при подходе российских войск и подразделений ДНР.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 21:36Специальная военная операция на Украине
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаОрганизация по запрещению химического оружияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала