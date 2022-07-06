https://ria.ru/20220706/problemy-1800569448.html

Захарова рассказала, из-за чего у Лондона возникли внутренние проблемы

Захарова рассказала, из-за чего у Лондона возникли внутренние проблемы - РИА Новости, 06.07.2022

Захарова рассказала, из-за чего у Лондона возникли внутренние проблемы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отставку главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, отметив, что... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T07:39

2022-07-06T07:39

2022-07-06T07:39

в мире

мария захарова

саджид джавид

борис джонсон

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отставку главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, отметив, что Лондон "бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине" и забыл про внутренние проблемы.Ранее глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что покидает пост из-за недоверия к премьер-министру страны Борису Джонсону. Кроме того, Мария Захарова приводит его слова о том, что он уходит, учитывая "беспрецедентный масштаб проблем в области здравоохранения и социального обеспечения"."Не удивительно. Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб - на русофобию мобилизовано всё. До внутренних проблем руки не доходят", — написала Захарова.

https://ria.ru/20220706/pesnya-1800568144.html

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в мире, мария захарова, саджид джавид, борис джонсон, россия, украина, великобритания