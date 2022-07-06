Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, из-за чего у Лондона возникли внутренние проблемы - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/problemy-1800569448.html
Захарова рассказала, из-за чего у Лондона возникли внутренние проблемы
Захарова рассказала, из-за чего у Лондона возникли внутренние проблемы - РИА Новости, 06.07.2022
Захарова рассказала, из-за чего у Лондона возникли внутренние проблемы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отставку главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, отметив, что... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T07:39
2022-07-06T07:39
в мире
мария захарова
саджид джавид
борис джонсон
россия
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728022088_0:288:3096:2030_1920x0_80_0_0_a54e8e18e0a7664d4ce0b8396341799c.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отставку главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, отметив, что Лондон "бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине" и забыл про внутренние проблемы.Ранее глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что покидает пост из-за недоверия к премьер-министру страны Борису Джонсону. Кроме того, Мария Захарова приводит его слова о том, что он уходит, учитывая "беспрецедентный масштаб проблем в области здравоохранения и социального обеспечения"."Не удивительно. Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб - на русофобию мобилизовано всё. До внутренних проблем руки не доходят", — написала Захарова.
https://ria.ru/20220706/pesnya-1800568144.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728022088_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_da59346219128b0b70b42027e7599898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, саджид джавид, борис джонсон, россия, украина, великобритания
07:39 06.07.2022
 
Захарова рассказала, из-за чего у Лондона возникли внутренние проблемы

Захарова: Лондон бросил все силы на противодействие России и забыл про внутренние проблемы

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отставку главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, отметив, что Лондон "бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине" и забыл про внутренние проблемы.
Ранее глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что покидает пост из-за недоверия к премьер-министру страны Борису Джонсону. Кроме того, Мария Захарова приводит его слова о том, что он уходит, учитывая "беспрецедентный масштаб проблем в области здравоохранения и социального обеспечения".
"Не удивительно. Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб - на русофобию мобилизовано всё. До внутренних проблем руки не доходят", — написала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 07:21
Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена
 
В миреМария ЗахароваСаджид ДжавидБорис ДжонсонРоссияУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала