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На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре - РИА Новости, 06.07.2022
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На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре
На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре - РИА Новости, 06.07.2022
На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре
Произошел пожар на площади 200 квадратных метров в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:46
2022-07-06T22:49
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произошел пожар на площади 200 квадратных метров в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Он добавил, что в 21.52 пожар был локализован. О пострадавших сведений не поступало.По информации МЧС Москвы, в 22.10 возгорание удалось полностью ликвидировать."В 22.10 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:46 06.07.2022 (обновлено: 22:49 06.07.2022)
 
На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре

МЧС: в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы произошел пожар

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произошел пожар на площади 200 квадратных метров в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 21.21 поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре на площади около 200 квадратных метров на северо-востоке Москвы, напротив улицы Сельскохозяйственная, дом 39", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 21.52 пожар был локализован. О пострадавших сведений не поступало.
По информации МЧС Москвы, в 22.10 возгорание удалось полностью ликвидировать.
"В 22.10 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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