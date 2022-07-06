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На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре
На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре - РИА Новости, 06.07.2022
На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре
Произошел пожар на площади 200 квадратных метров в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:46
2022-07-06T22:46
2022-07-06T22:49
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произошел пожар на площади 200 квадратных метров в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Он добавил, что в 21.52 пожар был локализован. О пострадавших сведений не поступало.По информации МЧС Москвы, в 22.10 возгорание удалось полностью ликвидировать."В 22.10 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:46 06.07.2022 (обновлено: 22:49 06.07.2022)
На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре
МЧС: в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы произошел пожар