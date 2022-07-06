https://ria.ru/20220706/pozhar-1800816989.html

На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре

На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре - РИА Новости, 06.07.2022

На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре

Произошел пожар на площади 200 квадратных метров в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:46

2022-07-06T22:46

2022-07-06T22:49

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произошел пожар на площади 200 квадратных метров в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Он добавил, что в 21.52 пожар был локализован. О пострадавших сведений не поступало.По информации МЧС Москвы, в 22.10 возгорание удалось полностью ликвидировать."В 22.10 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220704/pozhar-1800077031.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)