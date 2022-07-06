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Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах

Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах - РИА Новости, 06.07.2022

Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах

Самый высокий, пятый класс пожарной опасности прогнозируется на этой неделе на территории семи регионов трех федеральных округов страны, предупредил на своем... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T02:56

2022-07-06T02:56

2022-07-06T05:41

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самый высокий, пятый класс пожарной опасности прогнозируется на этой неделе на территории семи регионов трех федеральных округов страны, предупредил на своем сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что опасность возникновения природных пожаров сохраняется на территории Тувы, Якутии, Красноярского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской и Иркутской областей.

https://ria.ru/20220615/pozhary-1795456194.html

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астраханская область

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хабаровский край

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