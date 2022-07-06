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Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах - РИА Новости, 06.07.2022
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Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах
Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах - РИА Новости, 06.07.2022
Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах
Самый высокий, пятый класс пожарной опасности прогнозируется на этой неделе на территории семи регионов трех федеральных округов страны, предупредил на своем... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T02:56
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самый высокий, пятый класс пожарной опасности прогнозируется на этой неделе на территории семи регионов трех федеральных округов страны, предупредил на своем сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что опасность возникновения природных пожаров сохраняется на территории Тувы, Якутии, Красноярского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской и Иркутской областей.
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нижегородская область, саратовская область, астраханская область, ростовская область, архангельская область, новгородская область, псковская область, общество, хабаровский край, иркутская область, внии гочс
02:56 06.07.2022 (обновлено: 05:41 06.07.2022)
 
Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах

ВНИИ ГОЧС: самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самый высокий, пятый класс пожарной опасности прогнозируется на этой неделе на территории семи регионов трех федеральных округов страны, предупредил на своем сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"На европейской части России специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют пятый класс пожарной опасности в Нижегородской, Саратовской, Астраханской, Ростовской, Архангельской, Новгородской и Псковской областях", — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что опасность возникновения природных пожаров сохраняется на территории Тувы, Якутии, Красноярского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской и Иркутской областей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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