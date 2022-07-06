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Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах
Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах - РИА Новости, 06.07.2022
Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах
Самый высокий, пятый класс пожарной опасности прогнозируется на этой неделе на территории семи регионов трех федеральных округов страны, предупредил на своем... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T02:56
2022-07-06T02:56
2022-07-06T05:41
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самый высокий, пятый класс пожарной опасности прогнозируется на этой неделе на территории семи регионов трех федеральных округов страны, предупредил на своем сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что опасность возникновения природных пожаров сохраняется на территории Тувы, Якутии, Красноярского, Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской и Иркутской областей.
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нижегородская область, саратовская область, астраханская область, ростовская область, архангельская область, новгородская область, псковская область, общество, хабаровский край, иркутская область, внии гочс
02:56 06.07.2022 (обновлено: 05:41 06.07.2022)
Самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах
ВНИИ ГОЧС: самый высокий класс опасности лесных пожаров прогнозируют в семи регионах